Galatasaray'ın kasası dolacak! Young Boys galibiyeti servet getirecek! Ödenecek para ağızları açık bıraktı

27 Ağustos 2024 14:29 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 14:33

Galatasaray Young Boys maçının şifresiz olarak hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Galatasaray Young Boys maçının şifresiz olarak hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Young Boys'a 3-2 mağlup olan temsilcimiz Galatasaray, bugün kendi sahasında galibiyet arayacak. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray turu geçerse 18 milyon 620 bin Euro katılım ücreti kazanacak.

KASA DOLACAK!

Ek gelirlerle bu miktar 25 milyon Euro (950 milyon TL) seviyesine ulaşması bekleniyor. Geçen sezon Avrupa kupalarından 31 milyon Euro gelir elde eden Galatasaray, bu sezon da aynı başarıyı hedefliyor.

BATSHUAYİ İLK 11'DEKİ YERİNİ ALDI

Sarı-kırmızılı ekip eğer maçı kazanırsa, 29 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek olan kura çekiminde yer alacak. İsviçre'deki karşılaşmada oyuna sonradan girerek iki gol atan ve takımının umutlarını sürdüren Michy Batshuayi'nin Mertens'in yerine ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

DEVLER LİGİ'NE EN ÇOK KATILAN TAKIM

Öte yandan Devler liginde daha önce 17 kez mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, turnuvada Türkiye'nin en çok yer alan takımı konumunda.

Sarı-kırmızılılar, İsviçre takımlarıyla 18 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlardan 11 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik çıkardı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 44 gol atarken, kalesinde 32 gol gördü.