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 | Umut Arslan

Galatasaray’ın yeni 10 numara hedefi belli oldu! Paraguaylı yıldızı radara aldılar

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Victor Osimhen sonrası yeni transfer hedefi olarak 10 numara bölgesine hamle yapmaya çalışıyor. Transfer döneminde 10 numara adayı olarak listesinde birçok isim bulunan Galatasaray'da yeni bir isim daha gündeme geldi. İşte haberin detayları...

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Galatasaray’ın yeni 10 numara hedefi belli oldu! Paraguaylı yıldızı radara aldılar
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 10:25

, sonrası 10 numara eksikliğini gidermek için birçok isimle görüşme halinde. Sarı-kırmızılı yönetim yeni bir 10 numarayı gündemine aldı. Cimbom, Brighton forması giyen 21 yaşındaki Paraguaylı genç oyuncu Julio Enciso'yla ilgileniyor. Sarı-kırmızılı ekip oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray’ın yeni 10 numara hedefi belli oldu! Paraguaylı yıldızı radara aldılar

PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO

21 yaşındaki genç oyuncunun Brighton ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.73 boyundaki Enciso'nun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray’ın yeni 10 numara hedefi belli oldu! Paraguaylı yıldızı radara aldılar
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ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#Dries Mertens
#Julio Enciso
#10 Numara
#Spor
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