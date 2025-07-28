Galatasaray’ın yeni 10 numara hedefi belli oldu! Paraguaylı yıldızı radara aldılar

Galatasaray, Dries Mertens sonrası 10 numara eksikliğini gidermek için birçok isimle görüşme halinde. Sarı-kırmızılı yönetim yeni bir 10 numarayı transfer gündemine aldı. Cimbom, Brighton forması giyen 21 yaşındaki Paraguaylı genç oyuncu Julio Enciso'yla ilgileniyor. Sarı-kırmızılı ekip oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO

21 yaşındaki genç oyuncunun Brighton ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.73 boyundaki Enciso'nun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.