Galatasaray’ın radarındaydı, Beşiktaş devrede! Kanat transferinde kritik temas

Transfer dönemine hareketli bir giriş yapan Beşiktaş, kanat bölgesi için transfer girişimlerine başladı. Fransa’nın köklü takımlardan biri olan Saint-Etienne'nin Gürcü yıldızına transfer teklifinde bulunuldu. Beşiktaş, daha önce Galatasaray’ın listesinde olan Gürcü yıldızın transferini 6-7 milyon Euro bandında bitirmeyi hedefliyor. İşte detaylar…

Transferlerine dünyaca yıldız Tammy Abraham ve Benfica’dan David Jurasek'i kiralayarak başlayan Beşiktaş, en son olarak da Napoli'nin 6 numarası Jens Cajuste'nin transferi de imza aşamasına getirmişti. Yeni transfer hedefi olarak da Saint-Etienne’de forma giyen 24 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu Zuriko Davitashvili’ye transfer teklifinde bulundu.



BEŞİKTAŞ BU HAFTA GÖRÜŞME YAPACAK

Geçtiğimiz sezon kanat bölgesinde büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, kümeye düşen Saint Eintenne oyuncusu Zuriko Davitashvili’yi almak istiyor. Gürcü yıldız için daha önce pazarlıklar yapan siyah-beyazlı yönetim olumlu sonuç alamamıştı. Bu hafta Saint Etienne ile transfer görüşmesi yapacak Beşiktaş’ın teklifinin 6-7 milyon Euro bandında olması planlanıyor.



BEŞİKTAŞ TEKLİFİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Saint Etienne de 3 yıl daha kontratı bulunan Gürcü oyuncu için Saint Etienne’nin 12 milyon Euro istediği ve taraflar arasında sıkı pazarlıkların olacağı bekleniyor.

Zuriko Davitashvili, Galatasaray’ın da transfer listesindeydi. Sarı-kırmızılı ekip resmi teklife hazırlanıyordu.