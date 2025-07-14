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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'ın Victor Osimhen imtihanı: Napoli'nin istekleri bitmiyor!

Galatasaray'da Victor Osimhen transferi için uğraşlar devam ediyor. Victor Osimhen'in bonservis detaylarını belirlemek için Napoli ile uzun zamandır görüşmelerde bulunan Galatasaray, mavi beyazlıların başkanı Aurelio De Laurentiis tarafından adeta sınanıyor.

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Galatasaray'ın Victor Osimhen imtihanı: Napoli'nin istekleri bitmiyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 18:54
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 18:57

Galatasaray'a transferinde bir sürpriz daha çıktı. Galatasaray karşısında hiç indirime gitmeyen Başkanı Aurelio De Laurentiis, an itibarıyla da Victor Osimhen için 'sonraki satıştan pay' kozunu öne sürdü.

Galatasaray'ın Victor Osimhen imtihanı: Napoli'nin istekleri bitmiyor!

GALATASARAY'IN VICTOR OSIMHEN İMTİHANI

Victor Osimhen'in performansından çok memnun olan ve yıldız golcüyü transfer etmek isteyen Galatasaray, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile bir türlü anlaşamıyor! İlk olarak 75 milyon Eurodan bir adım geri atmak istemeyen başkan, ardından da ödeme seçeneği olarak taksit ihtimalini kısıtlamak istemişti. Esasen ise tüm bu süreçte iki takım orta noktada buluşmaya hazırlanırken, Aurelio De Laurentiis şimdi de sonraki satıştan %20 pay istedi ve Galatasaray için zorlu bir anlaşma sunmuş oldu.

Galatasaray'ın Victor Osimhen imtihanı: Napoli'nin istekleri bitmiyor!

GALATASARAY'DAN KRİTİK KARAR

Napoli'nin iyi niyetli olmadığını düşünen sarı kırmızılı yöneticiler, son anlaşmaya sadık kalacaklarını ve Laurentiis'in orta yolu bulmak için bir adım atması gerektiğini ifade ettiler.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA BAŞKA TRANSFERLER DE OLACAK MI?
Aslan'ın; birkaç isimle birlikte, önemli de bir kaleci transfer etmesi bekleniyor.
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#victor osimhen
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#Galatasaray Transferleri
#Spor
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