Galatasaray'ın yeni transferi Ismail Jakobs, İstanbul'da

02 Eylül 2024 01:13 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 01:16

Omar Colley, PAOK'a transfer oldu!

Omar Colley, PAOK'a transfer oldu!

Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Young Boys'a elenerek eleştiri yağmuruna tutulan Galatasaray'da yönetim transferde gaza bastı. Derrick Köhn ile yolların ayrılmasının ardından sol bek arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, Monaco'nun Senegalli oyuncusu Ismail Jakobs ile anlaşmaya vardı.

25 yaşındaki oyuncu akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Jakobs, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Ismail Jakobs, bu sezon Monaco'nun Ligue 1'de oynadığı iki maçta da forma giydi.