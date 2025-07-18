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 | Umut Arslan

Galatasaray’ın yıldız orta sahasına büyük talip! 35 milyon Euro istendi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın yıldız orta sahasına İngiltere devinden teklif geldi. Orta sahada adeta orkestra şefi görevini üstlenen oyuncu Galatasaray’dan ayrılmaya sıcak bakıyor. İşte haberin detayları...

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Galatasaray’ın yıldız orta sahasına büyük talip! 35 milyon Euro istendi
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 12:15

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren , yıldız orta sahası için İngiliz devinden teklif aldı. Galatasaray defterini kapatmaya hazırlanan , için Manchester United teklif yaptı. Sarı -kırmızılı yönetim, Gabriel Sara'nın satışına her ne kadar sıcak bakmasa da oyuncunu takımdan ayrılmak istemesi üzerine teklifi değerlendirmeye almaya karar verdi.

35 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ

Sezon başında İngiliz ekibi Norwich City'den transfer edilen 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, için en az 35 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli talep edildi.

Galatasaray’ın yıldız orta sahasına büyük talip! 35 milyon Euro istendi

GALATASARAY İYİ PARA KAZANACAK

’de oynamaya sıcak bakan Brezilyalı orta saha, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Manchester United, 26 yaşındaki futbolcu için de 30 milyon Euro'nun üzerinde bir ilk teklif yapmayı planlıyor. Taraflar arasında anlaşma sağlanması takdirde Gabriel Sara, Manchester United'a imza atacak.

Galatasaray’ın yıldız orta sahasına büyük talip! 35 milyon Euro istendi

Sıkça Sorulan Sorular

Geçen Sezon Ne Yaptı?
Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara, geçen sezon çıktığı 45 maçta 2 gol ve 10 asistlik katkı verdi.
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ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#premier lig
#gabriel sara
#brezilya
#Manchester United
#Spor
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