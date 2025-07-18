Galatasaray’ın yıldız orta sahasına büyük talip! 35 milyon Euro istendi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yıldız orta sahası için İngiliz devinden teklif aldı. Galatasaray defterini kapatmaya hazırlanan Gabriel Sara, için Manchester United teklif yaptı. Sarı -kırmızılı yönetim, Gabriel Sara'nın satışına her ne kadar sıcak bakmasa da oyuncunu takımdan ayrılmak istemesi üzerine teklifi değerlendirmeye almaya karar verdi.

35 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ

Sezon başında İngiliz ekibi Norwich City'den transfer edilen 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, için en az 35 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli talep edildi.

GALATASARAY İYİ PARA KAZANACAK

Premier Lig’de oynamaya sıcak bakan Brezilyalı orta saha, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Manchester United, 26 yaşındaki futbolcu için de 30 milyon Euro'nun üzerinde bir ilk teklif yapmayı planlıyor. Taraflar arasında anlaşma sağlanması takdirde Gabriel Sara, Manchester United'a imza atacak.