Galatasaray'ın yıldız Ziyech'e sürpriz transfer teklifi! Ülkesi duyurdu

07 May 2024 14:57 - Güncelleme : 07 May 2024 15:00

Süper Lig'de son hafta gösterdiği performans ve attığı jeneriklik gollerle parlayan Hakim Ziyech'in talipleri artıyor.

Fas basınından le12.ma, 31 yaşındaki Faslı yıldıza Galatasaray taraftarının gösterdiği teveccühü ve Suudiler'in yoğun ilgisini farklı bir şekilde yorumladı. "Aşk ve paranın mücadelesi... Türk taraftarlar kalmasını isterken; Suudiler onu milyarlarla baştan çıkarıyor" şeklinde servis edilen haberde, Ziyech için; Al-Shabab ve Al-Saudi'nin toplamda 37.5 milyon Euro'ya varan sözleşme teklifleri yaptığı bildirildi.

Öte yandan aynı haberde; Galatasaray'ın, Chelsea'den opsiyonla kiraladığı Ziyech'in satın alınması halinde Suudiler'in planından da bahsedildi.

Sarı-kırmızılı ekibin, Ziyech'in bonservisini alma ihtimaline karşın Al-Shabab'ın, mukavaleye karşılık 15 milyon Euro'ya yakın bir rakam teklif ettiği yazıldı.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Faslı yıldız; sahada kaldığı bin 164 dakikada 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.

Galatasaray'da şimdilik kiralık olan 31 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise yaklaşık 9.5 milyon Euro.

OLAĞANÜSTÜ BİR GOL

Ziyech'in Sivasspor'a ceza sahası dışından attığı gol, Hollanda'da gündem oldu. Hollanda basını, atılan golle ilgili 'Olağanüstü' yorumu yaptı. Ziyech, yaptığı sosyal medya paylaşımında ise "Hikaye olmadan zafer olmaz" ifadelerini kullandı.