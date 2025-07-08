Galatasaraylı Davinson Sanchez'e İtalyan kancası!

Galatasaray'ın yıldız savunmacısına Serie A'dan talip çıktı. Fabrizio Romano, Galatasaray'ın başarılı oyuncusu için sürpriz bir transfer iddiasını gündeme taşıdı.

Galatasaray'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez için yeni bir talip devreye girdi. Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Galatasaray'ın deneyimli stoperi için nabız yoklamaya başladı.

GALATASARAYLI DAVINSON SANCHEZ İÇİN COMO SÜRECİ

Cesc Fabregas ile İtalya'da farklı bir yapılanma gerçekleştiren Como, yıldız transferleri için çalışmalara devam ediyor. Bir dönem Edin Dzeko'yu da gündemine alan Serie A ekibi, an itibarıyla ise Davinson Sanchez için planlamalara başladı.

DAVINSON SANCHEZ VE GALATASARAY PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 44 maça çıkan Davinson, bu müsabakalarda 5 gol atıp 2 de asist yapmıştı.