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 | Burak Ayaydın

Galatasaraylı Davinson Sanchez'e İtalyan kancası!

Galatasaray'ın yıldız savunmacısına Serie A'dan talip çıktı. Fabrizio Romano, Galatasaray'ın başarılı oyuncusu için sürpriz bir transfer iddiasını gündeme taşıdı.

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Galatasaraylı Davinson Sanchez'e İtalyan kancası!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 22:37

'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken için yeni bir talip devreye girdi. Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Galatasaray'ın deneyimli stoperi için nabız yoklamaya başladı.

GALATASARAYLI DAVINSON SANCHEZ İÇİN COMO SÜRECİ

Cesc Fabregas ile İtalya'da farklı bir yapılanma gerçekleştiren Como, yıldız transferleri için çalışmalara devam ediyor. Bir dönem Edin Dzeko'yu da gündemine alan ekibi, an itibarıyla ise Davinson Sanchez için planlamalara başladı.

Galatasaraylı Davinson Sanchez'e İtalyan kancası!

DAVINSON SANCHEZ VE GALATASARAY PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 44 maça çıkan Davinson, bu müsabakalarda 5 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ NE DURUMDA?
Sarı kırmızılılar, şu an için Inter'in istediği bonservis miktarını yüksek bulmuştu.
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ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
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#Cesc Fabregas
#Spor
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