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 | Berkay Alptekin

Galatasaraylı taraftarların yüreği ağzına geldi! Davinson Sanchez ölümden döndü

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya-Kolombiya maçında sahada büyük panik yaşandı. Galatasaray’ın savunma hattının vazgeçilmez ismi Davinson Sanchez kafa topu mücadelesinde ölümden döndü.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 12:26

Brezilya ile Kolombiya arasında oynanan 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçına Galatasaraylı Davinson Sanchez’in yaşadığı sakatlık ve sonrasında yeşil sahada panik anları damga vurdu.

Brezilya'nın başkenti Brasília'da bulunan BRB Mane Garrincha Arena’da oynanan ve 70.027 kişinin tribünden takip ettiği maçta korku dolu anlar yaşandı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Maçın 73. dakikasında bir hava topu mücadelesinde Brezilya’nın file bekçisi Alisson Becker ile kafa kafaya çarpışan Sanchez, bilincini kaybederek yere yığıldı. Sahadaki oyuncular büyük panik yaşarken, sağlık ekipleri hızla sahaya girerek Sanchez’e müdahale etti.

İKİSİ DE OYUNDAN ÇIKARILDI

Çarpışmanın etkisiyle bir süre yerde kalan Sanchez daha sonra sedyeyle kenara gelirken, yapılan müdahalenin ardından kendini toparlasa da yeniden oyuna girme isteği ‘kafa travması’ şüphesiyle kabul edilmedi ve oyundan çıkarıldı.

Oyuna onun yerine bir başka Galatasaray oyuncusu Carlos Cuesta girdi. Sanchez’le kafa kafaya çarpışan Becker de baş dönmesi ve kulak çınlaması şikayetleri dolayısıyla oyuna devam edemedi.

DENGE SON SANİYELERDE DEĞİŞTİ

Maça etkili başlayan Brezilya maçın henüz başında Raphinha'nın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Kolombiya 41. dakikada Luis Diaz’ın golüyle maça denge getirirken, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Maçın skorunu ise 90+9’da sahneye çıkan Vinicius Junior belirledi. Yıldız ismin kaydettiği golle Brezilya maçı 2-1 kazanarak puanını 21’e yükseltirken, Kolombiya ise bu mağlubiyetle fırsat teperek 19 puanda kaldı.

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