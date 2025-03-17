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Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaraylı Victor Osimhen'in tek rakibi Viktor Gyökeres! Transferde büyük tezat

Galatasaraylı Victor Osimhen sezon sonunda sansasyonel bir transfer gerçekleştirmeye hazırlanırken, aynı güzergâha talip bir diğer kişi de Viktor Gyökeres olmuş durumda. İngiltere devleri Galatasaraylı Victor Osimhen ile yakından ilgilenirken, esasen ise tüm planlar Viktor Gyökeres ve Nijeryalı golcü üzerinden aynı anda yapılıyor.

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Galatasaraylı Victor Osimhen'in tek rakibi Viktor Gyökeres! Transferde büyük tezat
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.03.2025
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
17.03.2025
saat ikonu 15:28

Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılacak olan Victor Osimhen, uzun zamandır İngiltere devlerinin transfer listelerinde yer alıyor. Aynı şekilde Viktor Gyökeres'in de gözetildiği bu süreç, dev takımlar arasında iki oyuncu üzerinden yapılan planlamalar ile ilerliyor. An itibarıyla ise Galatasaraylı Victor Osimhen ile Sporting Lizbonlu Viktor Gyökeres, birbirlerine iyi birer alternatif olmuş durumdalar.

Man Utd transfer news: Victor Osimhen 'DREAM' revealed as Red Devils get Viktor Gyokeres update | FootballTransfers.com

GALATASARAYLI VICTOR OSIMHEN YA DA VIKTOR GYOKERES TRANSFERİ

Arsenal, Manchester United, Chelsea ve Liverpool; gelecek sezon planları için Victor Osimhen ve Viktor Gyökeres isimlerine odaklanmış durumdalar. Kadro planlamasında çok önemli görülen forvet hamlesi için uzun zamandır hazırlıklar yapan dev kulüpler, bu iki futbolcudan biriyle kesin olarak anlaşmak istiyorlar ve mali anlamda da büyük harcamalar yapmaya hazır durumdalar. Şu anki konjonktür itibarıyla dünyadaki forvet sıkıntısının da farkında olan İngiltere ekipleri, tüm odak noktalarını Victor Osimhen ve Viktor Gyökeres ikilisine çevirmiş durumdalar! Ya Nijeryalı golcü ya da İsveçli hücumcu transfer edilmeli konusunda hemfikir olan büyük kulüpler, gelecek yaz iki yıldızı da Premier Lig'e götürmeyi hedefliyorlar.

MÜKEMMEL PERFORMANSLAR

Galatasaraylı Victor Osimhen; 30 maçta 26 gol ve 5 asistlik katkı sağlarken, Sporting Lizbonlu Viktor Gyökeres ise 41 maçta 40 gol ve 10 asistlik skor üretti. Ayrıca süreçten hareketle en ilginç olan noktalardan biri; iki futbolcunun da aynı piyasa değerine sahip olması.

Viktor Gyökeres Can Fire Sporting to Glory... Then the Sky is the Limit | Opta Analyst

Sıkça Sorulan Sorular

DÜNYANIN EN İYİ FORVETLERİNDEN OLAN İKİ İSMİN DEĞERİ NE KADAR?
Osimhen ve Gyökeres, güncel piyasa değerlendirmesinde 75 milyon Euro olarak listelendiler.
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#Manchester Utd
#viktor gyökeres
#Spor
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