Galatasaraylı Victor Osimhen'in tek rakibi Viktor Gyökeres! Transferde büyük tezat

Galatasaraylı Victor Osimhen sezon sonunda sansasyonel bir transfer gerçekleştirmeye hazırlanırken, aynı güzergâha talip bir diğer kişi de Viktor Gyökeres olmuş durumda. İngiltere devleri Galatasaraylı Victor Osimhen ile yakından ilgilenirken, esasen ise tüm planlar Viktor Gyökeres ve Nijeryalı golcü üzerinden aynı anda yapılıyor.

Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılacak olan Victor Osimhen, uzun zamandır İngiltere devlerinin transfer listelerinde yer alıyor. Aynı şekilde Viktor Gyökeres'in de gözetildiği bu süreç, dev takımlar arasında iki oyuncu üzerinden yapılan planlamalar ile ilerliyor. An itibarıyla ise Galatasaraylı Victor Osimhen ile Sporting Lizbonlu Viktor Gyökeres, birbirlerine iyi birer alternatif olmuş durumdalar.

GALATASARAYLI VICTOR OSIMHEN YA DA VIKTOR GYOKERES TRANSFERİ

Arsenal, Manchester United, Chelsea ve Liverpool; gelecek sezon planları için Victor Osimhen ve Viktor Gyökeres isimlerine odaklanmış durumdalar. Kadro planlamasında çok önemli görülen forvet hamlesi için uzun zamandır hazırlıklar yapan dev kulüpler, bu iki futbolcudan biriyle kesin olarak anlaşmak istiyorlar ve mali anlamda da büyük harcamalar yapmaya hazır durumdalar. Şu anki konjonktür itibarıyla dünyadaki forvet sıkıntısının da farkında olan İngiltere ekipleri, tüm odak noktalarını Victor Osimhen ve Viktor Gyökeres ikilisine çevirmiş durumdalar! Ya Nijeryalı golcü ya da İsveçli hücumcu transfer edilmeli konusunda hemfikir olan büyük kulüpler, gelecek yaz iki yıldızı da Premier Lig'e götürmeyi hedefliyorlar.

MÜKEMMEL PERFORMANSLAR

Galatasaraylı Victor Osimhen; 30 maçta 26 gol ve 5 asistlik katkı sağlarken, Sporting Lizbonlu Viktor Gyökeres ise 41 maçta 40 gol ve 10 asistlik skor üretti. Ayrıca süreçten hareketle en ilginç olan noktalardan biri; iki futbolcunun da aynı piyasa değerine sahip olması.