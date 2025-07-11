Galatasaraylı yıldızdan transfer kararı: İtalya'dan istiyorlardı!

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Davinson Sanchez, transfer sürecine dair kararını verdi. İtalya'dan talibi olan Davinson Sanchez, kariyeri için önemli bir eşiği geride bırakmaya hazırlanıyor.

Galatasaraylı Davinson Sanchez'den transfer kritiği geldi. Galatasaray'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez, Serie A ekibi Como'yu reddetti.

DAVINSON SANCHEZ GALATASARAY'DA KALIYOR

Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Galatasaraylı Davinson Sanchez'i yakın takibe almıştı. Esasen ise süreçten hareketle Galatasaraylı yıldızla iletişime de geçen Como'ya, Davinson Sanchez tarafından net bir şekilde 'hayır' cevabı verildi! Yıldız savunmacı, kariyerine Galatasaray'da devam etmenin daha iyi bir tercih olduğunu ve Şampiyonlar Ligi faktörünün kendisi için farklı bir seviye olacağını belirtti.

GALATASARAY SAVUNMAYA TAKVİYE YAPACAK MI?

Davinson Sanchez'in yanına dünya çapında bir isim transfer etmek isteyen Galatasaray, şu an için görüşmelere devam ediyor.