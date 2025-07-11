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 | Burak Ayaydın

Galatasaraylı yıldızdan transfer kararı: İtalya'dan istiyorlardı!

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Davinson Sanchez, transfer sürecine dair kararını verdi. İtalya'dan talibi olan Davinson Sanchez, kariyeri için önemli bir eşiği geride bırakmaya hazırlanıyor.

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Galatasaraylı yıldızdan transfer kararı: İtalya'dan istiyorlardı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 20:36
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 20:36

Galatasaraylı 'den transfer kritiği geldi. 'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez, ekibi Como'yu reddetti.

DAVINSON SANCHEZ GALATASARAY'DA KALIYOR

Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Galatasaraylı Davinson Sanchez'i yakın takibe almıştı. Esasen ise süreçten hareketle Galatasaraylı yıldızla iletişime de geçen Como'ya, Davinson Sanchez tarafından net bir şekilde 'hayır' cevabı verildi! Yıldız savunmacı, kariyerine Galatasaray'da devam etmenin daha iyi bir tercih olduğunu ve faktörünün kendisi için farklı bir seviye olacağını belirtti.

Galatasaraylı yıldızdan transfer kararı: İtalya'dan istiyorlardı!

GALATASARAY SAVUNMAYA TAKVİYE YAPACAK MI?

Davinson Sanchez'in yanına dünya çapında bir isim transfer etmek isteyen Galatasaray, şu an için görüşmelere devam ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA YENİ STOPER HEDEFİ KİM?
Aslan, Aymeric Laporte gibi isimler için temaslarda bulunuyor.
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