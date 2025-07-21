Galatasaraylı yıldızla masaya oturdular: Transferde sürpriz hamle!

Galatasaray'da yeni bir ayrılık için geri sayım başladı. Galatasaray formasıyla beklentileri karşılayamayan Przemyslaw Frankowski, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens ile görüşmelerde bulundu.

GALATASARAY'DA TRANSFER SEZONU VEDALARLA DEVAM EDİYOR

Fernando Muslera ve Dries Mertens gibi isimlere veda eden Galatasaray, şimdi de Przemyslaw Frankowski ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Okan Buruk tarafından gelecek sezon planlarında düşünülmeyen Przemyslaw Frankowski, sarı kırmızılı yönetimden transfer izni aldı ve Lens ile görüşmelere başladı.

GALATASARAY'DA AYRILIKLAR DEVAM EDECEK

Okan Buruk'un gelecek sezon için eliminasyona devam ettiği kamp döneminde, Przemyslaw Frankowski'nin ardından Elias Jelert gibi isimlerle de yolların ayrılacağı düşünülüyor.

GALATASARAY'DA PRZEMYSLAW FRANKOWSKI'NIN PERFORMANSI

Galatasaray ile toplamda 15 mücadelede yer alan Przemyslaw Frankowski, 1 asistlik katkı sağlamış ve genel olarak performansıyla geçer not alamamıştı.