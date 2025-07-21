Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaraylı yıldızla masaya oturdular: Transferde sürpriz hamle!

Galatasaray'da gözden çıkarılan Przemyslaw Frankowski an itibarıyla transfer görüşmelerine başladı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaraylı Przemyslaw Frankowski, adım adım Fransa'ya doğru yol alıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaraylı yıldızla masaya oturdular: Transferde sürpriz hamle!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 19:17
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 19:20

'da yeni bir ayrılık için geri sayım başladı. Galatasaray formasıyla beklentileri karşılayamayan Przemyslaw Frankowski, Fransa Ligue 1 ekiplerinden ile görüşmelerde bulundu.

Galatasaraylı yıldızla masaya oturdular: Transferde sürpriz hamle!

GALATASARAY'DA TRANSFER SEZONU VEDALARLA DEVAM EDİYOR

Fernando Muslera ve Dries Mertens gibi isimlere veda eden Galatasaray, şimdi de Przemyslaw Frankowski ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Okan Buruk tarafından gelecek sezon planlarında düşünülmeyen Przemyslaw Frankowski, sarı kırmızılı yönetimden izni aldı ve Lens ile görüşmelere başladı.

Galatasaraylı yıldızla masaya oturdular: Transferde sürpriz hamle!

GALATASARAY'DA AYRILIKLAR DEVAM EDECEK

Okan Buruk'un gelecek sezon için eliminasyona devam ettiği kamp döneminde, Przemyslaw Frankowski'nin ardından Elias Jelert gibi isimlerle de yolların ayrılacağı düşünülüyor.

Galatasaraylı yıldızla masaya oturdular: Transferde sürpriz hamle!

GALATASARAY'DA PRZEMYSLAW FRANKOWSKI'NIN PERFORMANSI

Galatasaray ile toplamda 15 mücadelede yer alan Przemyslaw Frankowski, 1 asistlik katkı sağlamış ve genel olarak performansıyla geçer not alamamıştı.

Galatasaraylı yıldızla masaya oturdular: Transferde sürpriz hamle!

Sıkça Sorulan Sorular

POLONYALI BEK NEREDEN TRANSFER EDİLMİŞTİ?
Przemyslaw Frankowski, şu anda görüşmelerde bulunduğu Lens'ten ayrılmış ve 7 milyon Euro bedelle Galatasaray'a transfer olmuştu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'den rüya transfer: Alman yıldız için görüşmeler başladı!
Henry Onyekuru imzayı attı: Resmen Süper Lig'de!
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#beşiktaş
#süper lig
#lens
#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferleri
#Przemysław Frankowski
#Przemyslaw Frankowski
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.