Galatasaraylılar Kahvehanesi açtı, kurallara uymayanları içeri almıyor! Listedeki Fenerbahçe yasakları olay oldu

01 Ekim 2024 12:33 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 12:39

Manisa'da 34 yıl önce hizmet vermeye başlayan kahvehane hem görüntüsü hem de kurallarıyla dikkat çekiyor. İşletme sahibi Veli Turan'ın Galatasaray'a gönül veren babası tarafından açılan kahvehanede bazı durumlarda çaylar ücretsiz dağıtılıyor. Sarı-kırmızıya bürünen işletmede 'Fenerbahçe' kelimesi bile yasak.

Manisa​'da yaşayan Veli Turan, Galatasaray​'a gönül veren babasının 34 yıl önce açtığı kahvehaneyi işletmeye devam ediyor. Duvarları, tavanı hatta camlarına kadar sarı-kırmızıya boyanan işletmede birçok futbolcunun posteri bulunuyor. Sosyal medyada gündeme oturan "Galatasaraylılar Kahvehanesi"nin bir takım yasak ve kuralları var.

GALATASARAY KAZANINCA ÇAYLAR ÜCRETSİZ

Veli Turan, AA muhabirine, babasının aktardığı sevdayı yaşattığını söyledi.

Babası Sadrettin Turan'ın 34 yıl boyunca dergilerden, gazetelerden ve sahaflardan topladığı poster, resim ve gazete kupürlerini çerçeveleterek kahvehanenin duvarlarını donattığını belirten Veli Turan, "Galatasaray'da oynamış futbolcular, takım kadroları... Galatasaray'ın tarihi var burada, müze gibi oldu burası.

Fenerbahçeliler görünce şaşırıp tebrik ediyor. Babam merakla başladı, içinden geldi, birkaç fotoğrafla başladı. Sonra bu hale geldi. Babamızdan bize kaldı, biz de devam ettirmeye çalışıyoruz." dedi.

Turan, maç günleri kahvehanenin dolduğunu, mahallede yaşayanların yüzde 98'inin Galatasaray taraftarı olduğunu, kahvehanede başka maçın izlenmediğini anlattı.

Galatasaray mağlup olunca adeta hayata küstüklerini dile getiren Turan, "Bir hafta suratımız asık geziyoruz, içimizden bir şey yapmak gelmiyor. Galatasaray kazandığı zaman da çaylar bedava oluyor. Bütün herkesi buraya çay içmeye bekleriz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'Yİ ÖVMEK YASAK

Turan, kahvehane için bir kartvizit bastırdıklarını ve bu kartvizitte "müessesenin kuralları"nı yazdıklarını aktararak, bunları "Galatasaray'ı eleştirmek yasaktır, Fener formasıyla girmek yasaktır. Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler söylemek yasaktır. Fenerbahçe maçlarını izlemek, haber ve dizi izlemek yasaktır." diye sıraladı.

Kahvehanenin müdavimlerinden Osman Delen de işletmeye geldiğinde kendisini stadyumda gibi hissettiğini anlattı.

İsmail Hakkı Sevben de sıra dışı bir kahvehaneye sahip olduklarını dile getirerek, "Kahvemiz güzel, çayımız güzel, Galatasaray'ımız güzel. Maçların ardından Galatasaray kazandığında çaylar beleş oluyor. Hepimiz Galatasaray'ı destekliyoruz." diye konuştu.