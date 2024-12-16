Galatasaraylıları çıldırtan pozisyon! Trabzonspor maçına damga vurdu

16 Aralık 2024 22:36 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 22:40

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maçta durum 2-2'lik eşitlikle devam ederken Eren Elmalı'nın ortasında Ozan Tufan'ın kafa golü ile Trabzonspor öne geçti. Eren Elmalı'nın Galatasaray ceza sahası içine çevirdiği topun çizgiden çıkarıp çıkarmadığı ise sosyal medyada gündem oldu.