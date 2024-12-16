Galatasaraylıları çıldırtan pozisyon! Trabzonspor maçına damga vurdu
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maçta durum 2-2'lik eşitlikle devam ederken Eren Elmalı'nın ortasında Ozan Tufan'ın kafa golü ile Trabzonspor öne geçti. Eren Elmalı'nın Galatasaray ceza sahası içine çevirdiği topun çizgiden çıkarıp çıkarmadığı ise sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Kritik karşılaşmada durum 2-2'lik beraberlikle devam ederken Eren Elmalı'nın ortaya çevirdiği topta Ozan Tufan'ın kafa golü ile bordo-mavili ekip öne geçti.
TOP ÇİZGİYİ GEÇTİ Mİ?
Ceza sahası içinde Eren Elmalı'nın çevirdiği topu Cham'ın indirdi ve Ozan Tufan kafa vuruşu ile Muslera'yı aşırtarak topu filelere göndermeyi başardı.
Elmalı'nın golden önce ceza sahası içine çevirdiği topun oyun alanı dışına çıkıp çıkmadığı ise gündem oldu. Galatasaraylı taraftarları çıldırtan pozisyon sıkça paylaşıldı.
Elmalı'nın topu çevirdiği ana ait VAR'IN izdüşüm görüntüsü ise yayıncı kuruluş tarafından ekrana yansıtılmadı.