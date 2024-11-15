Galler Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

15 Kasım 2024 13:49 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 13:51

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Galler Milli Futbol Takımı, yarın Türkiye ile oynayacağı kritik maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Kayseri​'deki Kadir Has Stadyumu'nda yapılan son antrenman, Teknik Direktör Craig Bellamy yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, oyuncuların düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, topla yapılan çalışmalarla devam eden idmanda, takımın koordinasyonu ve pas ritmi üzerine yoğunlaşıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen son bölümde ise, Türkiye​'ye karşı uygulanacak taktikler üzerinde durulduğu belirtildi.

Yarın oynanacak olan karşılaşmada, her iki takım da önemli bir galibiyet için sahada olacak. Galler​, UEFA Uluslar B Ligi'nde puan durumunu iyileştirmek adına zorlu bir sınava çıkarken, Türkiye de ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet peşinde.

Futbolseverler, heyecanla beklenen bu maçı izlemek için geri sayıma geçti.