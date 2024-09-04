Galler - Türkiye maçının medya programı belli oldu

04 Eylül 2024 01:37 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 01:42

Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklara başlandı!

Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklara başlandı!

2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi maçları için geri sayım başladı. B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Futbol Takımı'mız Karadağ, Galler ve İzlanda ile mücadele edecek. A Milli Futbol Takımı'mız 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile karşılaşacak.

Milliler, son antrenmanını 5 Eylül Perşembe günü saat 10.45'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirecek. İdmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

BASIN TOPLANTISI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı ise aynı gün yerel saatle 20.00'de (TSİ 22.00) Cardiff City Stadyumu'nda düzenlenecek.

Toplantı öncesinde, Ay-Yıldızlılar stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak. Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy ve bir milli oyuncunun katılımıyla Cardiff City Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısı yerel saatle 16.00'da (TSİ 18.00) başlayacak. Galler Milli Takımı, maç öncesindeki son çalışmasını da saat 17.30'da (TSİ 19.30) stadyumda gerçekleştirecek.

GALLER - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galler - Türkiye maçı 6 Eylül Cuma günü saat 21:45'te Galler'in başkenti Cardiff'te yer alan Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.

Galler - Türkiye maçı TV8 ekranlarında canlı yayınlanacak.