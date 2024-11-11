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Gana Milli takımında Djiku krizi! Fenerbahçeli futbolcu sakatlandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Kasım 2024 20:47 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 20:55
Gana Milli takımında Djiku krizi! Fenerbahçeli futbolcu sakatlandı!

Gana Futbol Federasyonu, Alexander Djiku'nun sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Gana Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 30 yaşındaki stoperin, sarı-lacivertli ekibin Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında Sivasspor'u 4-0 yendiği maçta yaşadığı hamstring sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Çağlar Söyüncü'nün yerine dahil olan Djiku, 87. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Alexander Djiku, Gana'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Angola ve Nijer ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Alexander Djiku - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

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Kaynak: tgrthaber.com

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