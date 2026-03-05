Gaziantep FK Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç? Fenerbahçe ZTK çeyrek finale yükseldi mi?

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son karşılaşmasında karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 4-0 kazandı.

Maçtaki gol perdesini 33. dakikada Anthony Musaba açtı ve takımını soyunma odasına 1-0 avantajlı götürdü.

İkinci yarıda ise sarı-lacivertli ekip farkı artırdı. 52'de Sidiki Cherif ve 79'da Nene'nin golleriyle farkı 3'e çıkaran Fenerbahçe, 86. dakikada Archie Brown'un golüyle karşılaşmaya son noktayı koydu.

Bu neticenin ardından grubunu 9 puanla ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, çeyrek finale yükseldi. Gaziantep FK ise kupaya veda etti.