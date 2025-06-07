Gaziantep FK, iç sahada en az gol yiyen takım oldu

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu geride bırakan Gaziantep FK, iç sahadaki başarılı savunma performansıyla öne çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip, evinde oynadığı 18 maçta yalnızca 14 gol yiyerek ligin iç sahada en az gol yiyen takımı oldu.

Gaziantep FK, bu sezon iç sahada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Rakip ağları 24 kez sarsan Güneydoğu temsilcisi, savunma güvenliğiyle dikkat çekti. Özellikle taraftarı önünde oynadığı 7 maçta kalesini gole kapatan kırmızı-siyahlılar, 5 maçı ise gol atamadan tamamladı. Kendi sahasında Fenerbahçe’den 3, Kasımpaşa’dan 2 gol yiyen ekip, diğer 9 maçta ise yalnızca birer golle cezalandırıldı. Gaziantep FK’yı iç sahada en az gol yiyen takımlar listesinde 15 golle Galatasaray, 16 golle Göztepe takip etti.

Kalede İki İsim Etkili Oldu

Sezon boyunca Gaziantep FK’nın iç saha başarısında kalecilerin katkısı büyük oldu. Sezonun ilk 14 haftasında kaleyi koruyan Yunan file bekçisi Sokratis Dioudis, 15. haftada yaşadığı sakatlık sonrası yerini genç kaleci Mustafa Burak Bozan’a bıraktı. Mustafa Burak, sezonun geri kalanında 18 maçta kaleyi korurken, iç sahada oynadığı 10 maçın 5’inde kalesini gole kapattı. Dioudis ise ev sahibi olduğu 11 maçın 4’ünde gol yemedi. İki kaleci, sezon boyunca 3 maçta birlikte forma giydi. İç sahada Dioudis 6, Mustafa Burak ise 8 gole engel olamadı.

Rekor Sezon

Gaziantep FK, Süper Lig’e yükseldiği 2019-2020 sezonundan bu yana taraftarı önünde en az gol yediği sezonu geride bırakarak istikrarlı savunma performansını taçlandırdı.

Gaziantep FK'nin Süper Lig'de iç sahada attığı ve yediği gollerin karnesi şöyle:

*Gaziantep ekibi 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 2022-2023 sezonunun 23. haftası itibarıyla ligden çekilmiş ve devam eden haftalarda hükmen 3-0 mağlup sayılmıştı.