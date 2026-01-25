Gaziantep FK Konyaspor maç sonucu kaç kaç? Puan son dakikada geldi

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşılaştı.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Gaziantep FK’nin golünü 45+3. dakikada Sorescu attı.

Konyaspor’un golünü ise 88. dakikada Kramer kaydetti.

Bu skorla Gaziantep FK puanını 25, Konyaspor ise 19 yaptı.

Konyaspor 1 puan alsa da galibiyet hasreti ise toplamda 9 maça yükseldi.