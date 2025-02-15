Gaziantep FK - Sivasspor maçında hakem tartışması!

Gaziantep FK Sivasspor'u 2-1 ile geçti ve puanını 29'a yükseltti. 23 puanda kalan Sivasspor'da ise teknik adam Ömer Erdoğan'dan maç sonrası önemli değerlendirmeler geldi. İşte o açıklamalar:

"Son dakika golüyle mağlup olmak üzücü. Maça iyi başladık ve öne geçtik. İlk yarı rakibe hiç pozisyon vermedik. Kendi hatamızla savunmadan çıkarken kaptırdığımız top sonrası özellikle uyarmamıza rağmen yaptığımız basit bir hata kalemizde golle sonuçlandı. Devreye 1-1 girdik. İkinci yarı Gaziantep zaman zaman daha fazla topa sahip oldu. Zaman zaman biz de hakim olduk. Gol yemeden önce direğe çarpan topumuz gol olsa belki buradan 3 puanla ayrılabilirdik. Açıkçası biz buraya gelirken 3 puan alacağımıza inanıyorduk. Mağlubiyeti kesinlikle hak etmedik. Daha önce Eyüp maçında yediğimiz son dakika golü ve bugün de yediğimiz son dakika golüyle mağlup olduk, ciddi bir puan kaybına uğradık. Çok üzgünüz, mağlubiyeti hak etmediğimizi düşünüyorum." dedi.

HAKEME TEPKİ

Maçın hakemine de tepki gösteren Ömer Erdoğan, "Bugün bana göre hakemler tek taraflı maç yönetti. Bütün kararları aleyhimize verdi. Özellikle ilk yarıda Manaj’ın pozisyonunda kafa ile temas olduğu halde kırmızı vermemesi düşündürücü. Yediğimiz 2. gol öncesi bize olan faulü vermeyip devamında rakibe faul vermesi ve atılan frikikte ofsaytı da vermesi sonrası golü yememiz bizim için ağır karar oldu. Buradan ders çıkaracağız. Önümüzde çok önemli bir Konya maçı var. İçeride Konya’yı yenip yolumuza devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

SELÇUK İNAN'DAN ÖMER ERDOĞAN'A İTİRAZ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, zorlu bir maçı galibiyetle bitirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. İnan, "Bugün çok zor bir maç olacağını biliyordum açıkçası, bekliyordum. Sivasspor özellikle son haftalarda önemli işler yapıyor. Fiziksel olarak daha güçlü bir haldeler. Beşiktaş maçında da aslında mağlubiyeti çok da hak etmemişlerdi. Zor bir maç olacağını biliyordum. Fiziksel olarak da güçlü bir takım. Ama maçın başlarında aslında bir hafta boyunca çalıştığımız gibi eksiklerini yakalayabildik Sivasspor’un. Özellikle sol taraftan ataklarımız oldu. Maçı erken de bitirebilirdik. Ancak final paslarında biraz eksik kaldık. Enerji olarak da çok yüksek başlamayınca maç ortada devam etti. Dediğim gibi ilk yarı için en azından golü atabilseydik belki maç farklı olurdu. Ama en nihayetinde beraberliği yakaladık son dakikada. İkinci yarıda da biraz daha baskılıydık. Bütün ofansif oyuncularımızı sahaya sürmeye çalıştık. Dediğim gibi en nihayetinde zor bir maçtı. Ama oyuncularımı kazandıkları için tebrik etmek istiyorum. Bugün daha önce yaptığımızın farklı bir şeyini yaptık. Sol bekte Anel’i oynattık, onunla üçledik. Bu değişkenlikler her zaman olacak, bunları göreceksiniz. Çünkü elimizdeki oyuncuların performansı ya da sağlık durumları bunu belirleyecek. Tabii bazı maçlara göre de değişkenlik olacak. En azından arkada opsiyonlarımız çoğaldı. Semih’le beraber daha da güçlendiğimizi düşünüyorum. Zaten ilerleyen maçlarda bunu da göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Hakemin performansı ile ilgili soruya ve Ömer Erdoğan’ın ’hakem tek taraflı maç yönetti’ söylemine karşı çıkan İnan, "Hiç katılmıyorum. Bence biz de, esasında birçok arkadaşımız da içeride hakemden şikayetçi oldu. Bunlar tabii oyunun içinde oluyor ama hiç bu şekilde katılmıyorum. Onlarla ilgili çok konuşmayı sevmiyorum. Bunlar futbolun içinde oluyor. Oyuncular birbirlerine sataşabiliyorlar. Dolayısıyla bu çok normal bir şeydi." diye konuştu.