Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Gaziantep FK - Sivasspor maçında hakem tartışması!

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Gaziantep FK ile Sivasspor karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 2-1 kazanırken, teknik adamlar Ömer Erdoğan ve Selçuk İnan'dan maç sonrası çarpıcı açıklamalar geldi. İşte detaylar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gaziantep FK - Sivasspor maçında hakem tartışması!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 17:22

Gaziantep FK Sivasspor'u 2-1 ile geçti ve puanını 29'a yükseltti. 23 puanda kalan Sivasspor'da ise teknik adam Ömer Erdoğan'dan maç sonrası önemli değerlendirmeler geldi. İşte o açıklamalar:

"Son dakika golüyle mağlup olmak üzücü. Maça iyi başladık ve öne geçtik. İlk yarı rakibe hiç pozisyon vermedik. Kendi hatamızla savunmadan çıkarken kaptırdığımız top sonrası özellikle uyarmamıza rağmen yaptığımız basit bir hata kalemizde golle sonuçlandı. Devreye 1-1 girdik. İkinci yarı Gaziantep zaman zaman daha fazla topa sahip oldu. Zaman zaman biz de hakim olduk. Gol yemeden önce direğe çarpan topumuz gol olsa belki buradan 3 puanla ayrılabilirdik. Açıkçası biz buraya gelirken 3 puan alacağımıza inanıyorduk. Mağlubiyeti kesinlikle hak etmedik. Daha önce Eyüp maçında yediğimiz son dakika golü ve bugün de yediğimiz son dakika golüyle mağlup olduk, ciddi bir puan kaybına uğradık. Çok üzgünüz, mağlubiyeti hak etmediğimizi düşünüyorum." dedi.

Ömer Erdoğan: "Mağlubiyeti kesinlikle hak etmedik" - Ton TV

HAKEME TEPKİ

Maçın hakemine de tepki gösteren Ömer Erdoğan, "Bugün bana göre hakemler tek taraflı maç yönetti. Bütün kararları aleyhimize verdi. Özellikle ilk yarıda Manaj’ın pozisyonunda kafa ile temas olduğu halde kırmızı vermemesi düşündürücü. Yediğimiz 2. gol öncesi bize olan faulü vermeyip devamında rakibe faul vermesi ve atılan frikikte ofsaytı da vermesi sonrası golü yememiz bizim için ağır karar oldu. Buradan ders çıkaracağız. Önümüzde çok önemli bir Konya maçı var. İçeride Konya’yı yenip yolumuza devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Selçuk İnan: &quot;Zor bir maçı kazandıkları için oyuncularımı tebrik ediyorum&quot;

SELÇUK İNAN'DAN ÖMER ERDOĞAN'A İTİRAZ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, zorlu bir maçı galibiyetle bitirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. İnan, "Bugün çok zor bir maç olacağını biliyordum açıkçası, bekliyordum. Sivasspor özellikle son haftalarda önemli işler yapıyor. Fiziksel olarak daha güçlü bir haldeler. Beşiktaş maçında da aslında mağlubiyeti çok da hak etmemişlerdi. Zor bir maç olacağını biliyordum. Fiziksel olarak da güçlü bir takım. Ama maçın başlarında aslında bir hafta boyunca çalıştığımız gibi eksiklerini yakalayabildik Sivasspor’un. Özellikle sol taraftan ataklarımız oldu. Maçı erken de bitirebilirdik. Ancak final paslarında biraz eksik kaldık. Enerji olarak da çok yüksek başlamayınca maç ortada devam etti. Dediğim gibi ilk yarı için en azından golü atabilseydik belki maç farklı olurdu. Ama en nihayetinde beraberliği yakaladık son dakikada. İkinci yarıda da biraz daha baskılıydık. Bütün ofansif oyuncularımızı sahaya sürmeye çalıştık. Dediğim gibi en nihayetinde zor bir maçtı. Ama oyuncularımı kazandıkları için tebrik etmek istiyorum. Bugün daha önce yaptığımızın farklı bir şeyini yaptık. Sol bekte Anel’i oynattık, onunla üçledik. Bu değişkenlikler her zaman olacak, bunları göreceksiniz. Çünkü elimizdeki oyuncuların performansı ya da sağlık durumları bunu belirleyecek. Tabii bazı maçlara göre de değişkenlik olacak. En azından arkada opsiyonlarımız çoğaldı. Semih’le beraber daha da güçlendiğimizi düşünüyorum. Zaten ilerleyen maçlarda bunu da göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Hakemin performansı ile ilgili soruya ve Ömer Erdoğan’ın ’hakem tek taraflı maç yönetti’ söylemine karşı çıkan İnan, "Hiç katılmıyorum. Bence biz de, esasında birçok arkadaşımız da içeride hakemden şikayetçi oldu. Bunlar tabii oyunun içinde oluyor ama hiç bu şekilde katılmıyorum. Onlarla ilgili çok konuşmayı sevmiyorum. Bunlar futbolun içinde oluyor. Oyuncular birbirlerine sataşabiliyorlar. Dolayısıyla bu çok normal bir şeydi." diye konuştu.

ETİKETLER
#Spor
#gaziantep fk
#gaziantep fk
#türkiye süper lig
#ems sivasspor
#ems yapı sivasspor
#ems yapısı sivasspor
#emsSivasspor
#sivas spor
#sivaspor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.