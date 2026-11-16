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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 16:22

Gaziantep FK'da Volkan Demirel dönemi başladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük koltuğu için son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Volkan Demirel ile resmi anlaşmaya varıldığını duyurdu. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Gaziantep FK'da Volkan Demirel dönemi başladı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 16:22

Sezonun geri kalanı ve geleceğe yönelik yapılan planlamalar doğrultusunda teknik direktör arayışlarını sürdüren Gaziantep FK, nihai kararını Volkan Demirel'den yana kullandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, taraftarların ve camianın merakla beklediği imza töreni gerçekleştirildi.

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Gaziantep FK'da Volkan Demirel dönemi başladı!

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Gaziantep FK'da Volkan Demirel dönemi başladı!

Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri Bülent İngeç, Memik Yılmaz, Cuma Kıratlı ve Oğulcan Ardoğan’ın katılımıyla düzenlenen törende Demirel, kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, 

"Gaziantep Kulübümüz, Teknik Direktör Volkan Demirel ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Volkan Demirel’e kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gaziantep FK'da Volkan Demirel dönemi başladı!

SON DURAĞI GENÇLERBİRLİĞİ'YDİ

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce farklı kulüplerde görev yapan Volkan Demirel, son olarak Mart ve Mayıs 2026 tarihleri arasında Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı. Ankara temsilcisinin başında 9 maça çıkan 44 yaşındaki teknik adam, bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etmişti. Gaziantep FK yönetimi, deneyimli çalıştırıcı ile yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor.

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