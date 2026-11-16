Gaziantep FK'da Volkan Demirel dönemi başladı!

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İstanbul
Sezonun geri kalanı ve geleceğe yönelik yapılan planlamalar doğrultusunda teknik direktör arayışlarını sürdüren Gaziantep FK, nihai kararını Volkan Demirel'den yana kullandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, taraftarların ve camianın merakla beklediği imza töreni gerçekleştirildi.
Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri Bülent İngeç, Memik Yılmaz, Cuma Kıratlı ve Oğulcan Ardoğan’ın katılımıyla düzenlenen törende Demirel, kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
Kulüpten yapılan açıklamada,
"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Volkan Demirel ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Volkan Demirel’e kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Teknik direktörlük kariyerinde daha önce farklı kulüplerde görev yapan Volkan Demirel, son olarak Mart ve Mayıs 2026 tarihleri arasında Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı. Ankara temsilcisinin başında 9 maça çıkan 44 yaşındaki teknik adam, bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etmişti. Gaziantep FK yönetimi, deneyimli çalıştırıcı ile yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor.