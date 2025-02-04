Gaziantep-Galatasaray maçında skandal hakem hataları! Trio noktayı koydu: 4 kırmızı kartı atladı

04 Şubat 2025 11:37 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 12:03

Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın hakemi Kadir Sağlam, hatalı kararlarıyla maça damga vurdu. Maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendiren Trio ekibi, Kadir Sağlam'ın Gaziantep'e verilmesi gereken 4 kırmızı kartı es geçtiğini belirtti. Trio ayrıca sarı kırmızılıların golündeki ofsayt beklentisi ve ev sahibi ekibin penaltı istediği pozisyonla ilgili tartışmalara da noktayı koydu.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Lider Galatasaray, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı kırmızılılar, yeni transferi Ahmed Kutucu'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek puan farkını yeniden 6'ya çıkardı ve yoluna kayıpsız devam etti. Ancak Fenerbahçe-Rizespor maçında olduğu gibi dün akşamki mücadeleye de hakem kararları damga vurdu.

Ev sahibi Gaziantep, sarı kırmızılıların attığı golde ofsayt olduğunu savunup, bir pozisyonda da Davinson Sanchez'in eline gelen top nedeniyle penaltı bekledi. Ancak bu beklentiler karşılık bulmadı. Konuk ekip Galatasaray ise rakibine verilmesi gereken kırmızı kartların es geçildiği iddia etti. Tartışmaları pozisyonlara eski hakemler noktayı koydu. Yayıncı kuruluştaki beIN Trio ekibi, Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası hakem Kadir Sağlam'ın kararlarını değerlendirdi. İşte o yorumlar...

GALATASARAY'IN GOLÜNDE OFSAYT VAR MI?

Bahattin Duran: Coğrafi olarak Ahmed Kutucu topa vurduğu anda Sallai ofsayt pozisyonunda. Pozisyonda ihlal olması için ofsayt olan Sallai'ye topun temas etmesi lazım, top temas etmiyor. Onun dışında kalecinin görüş alanında mı, topu görmesini engelliyor mu, kalecinin görüş açısını Sallai etkilemedi. Son olarak Sallai çok hafif, top kendisine temas etmesin diye toptan kaçıyor. Bir aksiyonda bulunuyor. Bu yaptığı aksiyon kaleciyi etkiliyor mu? Etkilemiyor. Galatasaray'ın golü temiz, nizami bir gol.

Deniz Çoban: Bahattin Duran güzel izah etti. Kaleciyle Sallai aynı hatta değil. Ufak aksiyondan etkilenecek durum yok. Aklıma ofsayt gelmez. Top Sallai'ye temas etmedi. Gol nizami.

Bülent Yıldırım: Benim açımdan bu golde kalecinin etkilenmesi söz konusu değil. Topa temas olmadığı için gol temiz.

DAVINSON SANCHEZ'İN ELİNE ÇARPAN POZİSYON PENALTI MI?

Deniz Çoban: Elle oynamalar, her zaman tartışılır. Elle oynamalarda pozisyonu ne kadar yavaşlatırsanız o kadar penaltıya gidersiniz. Eli omuz hizasına kadar kalkmış, omuz hizası veya üzerinde elle oynamış. Bunu bu şekilde durdurursanız, o anda, top Muslera'dan sekti, ele geldi, bu penaltı, çünkü penaltı. Ancak, fotoğraftan bakmayacağız. Elle oynamanın kriterleri var. Takım arkadaşının bilerek oynadığı top eline gelmiyor. Muslera bilerek oynamıyor, Muslera'dan sekiyor. Öbür kriterler devreye giriyor. Kısa mesafeden seken top oyuncunun eline geliyor. Elleri doğal konumda mı? Top eline doğru gelirken, Muslera'dan sekince elleri doğal konumda. Sonrasındaki pozisyonda kısa mesafeden gelen beklenmeyen bir top. Top mu ele geliyor, el mi topa gidiyor? Top oyuncunun eline gidiyor. Top eline gelmesin diye elini kaçırıyor. Biraz daha fırsatı olsa, imkanı olsa temas etmeden elini kurtaracak. Elle oynama gayreti yok. Hakemle aynı kanaatteyim. Elle oynama yok. Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Devam kararı doğru. Davinson, elini kaçırmak için her şeyi yapıyor, toptan kaçmak için elini kaldırıyor. Beklenmeyen topta önce eli doğaldı, elleri açık değildi. Şüphem yok, devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.

MANDOUKI KIRMIZI KART GÖRMELİ Mİ?

Lungoyi'nin itirazı nedeniyle gördüğü sarı kartta, Mandouki - Sallai pozisyonunda faul kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Lungoyi hakeme temas etti, sarı kart kararı doğru. Mandouki'nin Sallai'ye hareketi kontrolsüz. Lungoyi ile birlikte Mandouki'nin de sarı kart görmesi gerekir. Mandouki'nin ikinci sarı kartı atlandı, dakika 18.

Deniz Çoban: Mandouki'nin Sallai'ye faulüne taktik faul, sportmenlik dışı faul, kontrolsüz faul denebilir. İkinci kez sarı kartı hak etti Mandouki... Lungoyi'nin kartı doğru, Mandouki'ye sarı kart göstermemesi yanlış.

"TORREIRA'YA DEĞİL LUNGOYI'YE KART GÖSTERMELİYDİ"

Deniz Çoban: Torreira itirazdan değil, faulden ötürü sarı kart gördü. Torreira faul yapmadı. Gaziantepli oyuncu Lungoyi'ye ikili mücadelede eli geliyor. Hakeme göre faulse faul. Önce yapan Torreira olsa bile bu faulü, Lungoyi'nin yaptığı yüze doğru darbe, çok açık kontrolsüz faul. Lungoyi'nin ikinci sarı karttan oyundan ihracı gerekir. Torreira'nin ihlali de yok itirazı da yok.

Bahattin Duran: Benim için burada büyük karar Lungoyi. 24. dakikada sarı kartı olan Lungoyi, 36. dakikada ihraç edilmeliydi. Bu her türlü sarı kart.

Bülent Yıldırım: Lungoyi'nin 36. dakikada net bir şekilde ikinci sarı karttan ihracı gerekirdi.

BARIŞ ALPER'İN GÖRDÜĞÜ KART DOĞRU MU?

Bahattin Duran: Barış Alper'in 73'te sarı kart görmesi gerekirdi, bu sarı karta katılmıyorum. Ayağı kaydı ve düştü. Ne yapabilir Barış Alper...

Deniz Çoban: Hakemlerin, beden dilinden seyirci anlayamasa bile biz anlarız. Hakemin sarı kart gösterme niyeti yoktu, düdüğü çaldı, yönü gösterdi, oyuncu değişikliğini işaret etti, sonra sarı kart gösterdi. Bu gecikmeleri, bu seviyede olumlu bulmuyorum. Sarı kart gösterecek adam, gözünü oyuncudan ayırmaz. Hiç öyle bir niyeti yok...

Bülent Yıldırım: Sarı karta katılmıyorum. Düşerken olmuş.

SORRESCU'NUN SALLAI'YE MÜDAHALESİ KIRMIZI KART MI?

Bahattin Duran: Sorescu, Sallai'ye topu verdi. Sallai, sol ayak dışıyla topa vurdu. Hemen almak istemedi. Yardımcı hakem Süleyman Özay'ın yüz ifadesine bakalım. Süleyman Özay pozisyona hakim. Sorescu, Sallai'ye bastı. En az sarı kart bu. Yukarıya bastı. Yumuşatmış olsam bile Sorescu'ya ikinci sarı kart. Bu pozisyon direkt kırmızı kartla Sorescu'yu ihraç edeceksin. Yardımcı hakemin yüz ifadesi anlatıyor.

Deniz Çoban: Sallai oyunu geciktirmek istiyor, bunu fark eden Sorescu bir hışımla gelip ceza kesti. Faul var, oyuncu faulü kabul etmiş, topu oraya attı, Sallai'nin davranışı rakibi sinirlendirdi. Rakibi tahrik etmiş mi, etmiş. Sallai'ye sarı kart; Sorescu'ya kitabın orta yerinden yaralayıcı, acımasız, gaddarca, şiddetli hareketinden kırmızı kart. VAR müdahale etmeliydi.

Bülent Yıldırım: Tartışmasız, top yerle buluşmadan rakibin bileğinde. Sallai'nin oyunu geciktirmeden sarı kart, Sorescu'nun kırmızı kartla ihracı gerekirdi.

BOATENG'IN ABDÜLKERİM'E MÜDAHALESİ KIRMIZI KART MI?

Deniz Çoban: Dirseği sivriltirsen silah olur. Boateng'in dirseği silah. Abdülkerim zarar görmediyse şansındandır. Silaha o kadar güzel bir örnek ki, bir tık üstü Abdülkerim'in yüzünü dağıtır. Direkt kırmızı kart. Faul bile çalmadı. Ardından topu oynayan Halil, vuran Davinson. Bereket bu pozisyon ceza sahası dışı. İçinde olsa penaltı. Gaziantepli 19 numara, hakeme temas edip çevirdi. Kırmızı kart gösterse sesimi çıkarmazdım. Hiçbir şey yapmaması olmaz.

Bahattin Duran: Abdülkerim'in burnu kırılabilirdi. Boateng kırmızı kart. Devamında Sanchez'in hareketi net faul. Çizgi üzerindeyse penaltı, dışındaysa serbest vuruş olur. Burada penaltı olsa VAR geri dönüp Abdülkerim pozisyonundan iptal ederdi.

Bülent Yıldırım: Üst üste, üst üste olmaz ki. İçeride olsa VAR müdahale ederdi. Halil'in kramponu ceza alanı dışında. Başta Boateng'in dirseği silah, güç almış şekilde geldi ve vurdu. Dirseğin silah olarak kullanımı. Burada da faulü Halil değil, Sanchez yaptı. Faul Gaziantep lehine verilmeliydi.

KADİR SAĞLAM'IN KARNESİ

Deniz Çoban: Bu seviyede bu kadar kart hatası, bir FIFA Hakemi için çok fazla. Aldatmadan Sorescu sarı kart görmedi, Mandouki görmedi, 5 dakika sonra Mandouki görmedi, Lungoyi ikinci sarı kartı görmedi, Sara'nın sarı kartı yanlış, Sorescu kırmızı görmedi, Barış Alper'in sarısı yanlış, Barış Alper görmesi gereken sarıyı görmedi, Boateng kırmızı görmeli. Yani Lungoyi ikinci sarıdan atılmadı, Sorescu atılmadı, Boateng atılmadı, 3 tane kırmızı kart. 3 kırmızı kart, o kadar kart hatası... Mandouki sarısı olsa öbürünü yapar mı mantığından saymadı, onu da saysam 4 kırmızı oluyor.

Bahattin Duran: Çok kötü. Deniz Hoca doğruları saydı. Disiplin uygulamalarından sınıfta kaldı.

Bülent Yıldırım: Çok sayıda kart hatası oldu.