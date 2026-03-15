Gençlerbirliği Beşiktaş maçı kaç kaç bitti gollerim kimler attı?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Eryaman Stadyumu’nda gerçekleştirilen karşılaşmayı Beşiktaş 2-0’lık skorla kazandı.
Gençlerbirliği, 17. dakikada Koita’nın gördüğü kırmızı kart sonrası mücadeleye 10 futbolcuyla devam etti.
Beşiktaş, 56. dakikada Olaitan’ın attığı golle üstünlüğü ele geçirdi.
Müsabakanın skorunu tayin eden gol ise Orkun Kökçü’nün kullandığı frikikten geldi.
Bu neticeyle Beşiktaş puanını 49’a yükseltti. Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı.
Başkent temsilcisi, Süper Lig’de gelecek hafta Konyaspor deplasmanında sahne alacak. Siyah-beyazlı ekip ise Kasımpaşa’yı sahasında ağırlayacak.