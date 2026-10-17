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Spor
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 15:54

Gençlerbirliği Galatasaray canlı nereden izlenir, hangi kanalda? İlk 11 belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde iki takımın ilk 11'leri açıklanırken maçın yayın saati ve kanalı da belli oldu.

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Editor
 Simal Güdüm
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Gençlerbirliği Galatasaray canlı nereden izlenir, hangi kanalda? İlk 11 belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 15:54

'nde aldığı sonuçların ardından 'de moral arayan , deplasmanında galibiyet hedefliyor. Ligde liderliğini korumak isteyen sarı-kırmızılı ekip, 17 Ekim Cumartesi günü Ankara'da sahaya çıkıyor. Futbolseverler, Gençlerbirliği-Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve ilk 11'lerde hangi oyuncuların yer aldığını araştırıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasındaki Süper Lig'in 8. hafta mücadelesi, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Eryaman Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmanın başlama saati 16.00 olarak açıklandı.

Gençlerbirliği Galatasaray canlı nereden izlenir, hangi kanalda? İlk 11 belli oldu

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve maç öncesi son dakika gelişmeleri de tgrthaber.com.tr üzerinden takip edilebiliyor.

Gençlerbirliği Galatasaray canlı nereden izlenir, hangi kanalda? İlk 11 belli oldu

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Gençlerbirliği: İrfan Can, Metehan, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Luis, Salih, Diabate, Tiago, Tongya, Mendes.

Gençlerbirliği Galatasaray canlı nereden izlenir, hangi kanalda? İlk 11 belli oldu

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lemina, Sara, Sane, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.

OKAN BURUK'TAN ZEMİN AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü , karşılaşma öncesinde Eryaman Stadyumu'nun zeminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeminin kötü olduğunu belirten Buruk, takımının bu duruma takılmadan kendi kalitesini sahaya yansıtması gerektiğini söyledi. Deneyimli teknik adam, ikinci topları kazanmanın önemine de dikkat çekti.

ETİKETLER
#galatasaray
#okan buruk
#Süper Lig
#Gençlerbirliği
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Spor
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