Gençlerbirliği Galatasaray canlı nereden izlenir, hangi kanalda? İlk 11 belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçların ardından Süper Lig'de moral arayan Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında galibiyet hedefliyor. Ligde liderliğini korumak isteyen sarı-kırmızılı ekip, 17 Ekim Cumartesi günü Ankara'da sahaya çıkıyor. Futbolseverler, Gençlerbirliği-Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve ilk 11'lerde hangi oyuncuların yer aldığını araştırıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasındaki Süper Lig'in 8. hafta mücadelesi, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Eryaman Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmanın başlama saati 16.00 olarak açıklandı.

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve maç öncesi son dakika gelişmeleri de tgrthaber.com.tr üzerinden takip edilebiliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Gençlerbirliği: İrfan Can, Metehan, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Luis, Salih, Diabate, Tiago, Tongya, Mendes.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lemina, Sara, Sane, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.

OKAN BURUK'TAN ZEMİN AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesinde Eryaman Stadyumu'nun zeminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeminin kötü olduğunu belirten Buruk, takımının bu duruma takılmadan kendi kalitesini sahaya yansıtması gerektiğini söyledi. Deneyimli teknik adam, ikinci topları kazanmanın önemine de dikkat çekti.