Gençlerbirliği Galatasaray muhtemel 11 ve maç kadrosu belli oldu

Gençlerbirliği - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11 belli oldu. Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Başkentte oynanacak mücadele öncesinde iki takımın ligdeki konumu, son haftalardaki performansı ve kritik eksikler dikkat çekerken, karşılaşmanın yayın bilgileri ve detayları da netleşti. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray liderliğini sürdürmek isterken, Gençlerbirliği ise düşme hattından uzaklaşma mücadelesi verecek. Gençlerbirliği - Galatasaray maç kadrosu açıklandı. İşte Gençlerbirliği Galatasaray muhtemel 11…

Gençlerbirliği Galatasaray muhtemel 11 ve maç kadrosu belli oldu
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 23:29
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 23:52

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Gençlerbirliği - Galatasaray maç kadrosu! Galatasaray, ligde 68 puanla zirvede yer alıyor ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde bulunuyor.
Gençlerbirliği Galatasaray maç kadrosu! Gençlerbirliği ise 25 puanla 15. sırada ve düşme hattının 2 puan üzerinde yer alıyor.
Gençlerbirliği Galatasaray muhtemel 11! Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Osimhen Gençlerbirliği maçında oynayacak mı? Galatasaray'ın kamp kadrosunda Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez gibi isimler yer alıyor.
Muhtemel Gençlerbirliği 11'inde Velho, Tongya, Onyekuru gibi isimler bulunurken, Galatasaray 11'inde Uğurcan, Sallaı, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreıra, Lemına, Sara, Sane, Barış Alper, Osımhen yer alması bekleniyor.
GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY PUAN DURUMLARI

Galatasaray, ligde geride kalan 29 haftada 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 68 puan topladı ve zirvede yer aldı. En yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 1 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı ekip, sezon boyunca hem hücumda hem savunmada istikrarlı bir performans sergiledi. Ligde 67 gol atan Galatasaray, aynı zamanda 22 golle en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Gençlerbirliği ise sezonun bu bölümünde 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 25 puanla 15. sırada bulunan başkent temsilcisi, düşme hattının sadece 2 puan üzerinde yer alıyor. Son haftalarda gol yollarında ciddi sıkıntı yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, ligde oynadığı son 7 maçta gol sevinci yaşayamadı.

OSİMHEN GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Victor , Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat edilen yıldız oyuncunun tedavi süreci devam ederken, özel koruyucu aparatla sahada olması bekleniyor.

Osimhen’in yokluğunda Galatasaray, Trabzonspor karşısında mağlup olurken, Göztepe’yi mağlup edip Kocaelispor ile berabere kaldı. Nijeryalı golcünün dönüşü, hücum hattında yeniden önemli bir seçenek oluşturacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray’ın kamp kadrosunda yer alan isimler şöyledir:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey, Mario Lemina.

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MUHTEMEL 11

Gençlerbirliği Galatasaray maçı muhtemel 11’leri ise şöyledir:

Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Zuzek, Pereira, Hanousek, Göktan Gürpüz, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Tongya, Onyekuru, Koita.

Galatasaray: Uğurcan, Sallaı, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreıra, Lemına, Sara, Sane, Barış Alper, Osımhen

