Gençlerbirliği Galatasaray muhtemel 11 ve maç kadrosu belli oldu

Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Ankara’da oynanacak. Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı’nda saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY PUAN DURUMLARI

Galatasaray, ligde geride kalan 29 haftada 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 68 puan topladı ve zirvede yer aldı. En yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 1 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı ekip, sezon boyunca hem hücumda hem savunmada istikrarlı bir performans sergiledi. Ligde 67 gol atan Galatasaray, aynı zamanda 22 golle en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Gençlerbirliği ise sezonun bu bölümünde 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 25 puanla 15. sırada bulunan başkent temsilcisi, düşme hattının sadece 2 puan üzerinde yer alıyor. Son haftalarda gol yollarında ciddi sıkıntı yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, ligde oynadığı son 7 maçta gol sevinci yaşayamadı.

OSİMHEN GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Victor Osimhen, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat edilen yıldız oyuncunun tedavi süreci devam ederken, özel koruyucu aparatla sahada olması bekleniyor.

Osimhen’in yokluğunda Galatasaray, Trabzonspor karşısında mağlup olurken, Göztepe’yi mağlup edip Kocaelispor ile berabere kaldı. Nijeryalı golcünün dönüşü, hücum hattında yeniden önemli bir seçenek oluşturacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray’ın kamp kadrosunda yer alan isimler şöyledir:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey, Mario Lemina.

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MUHTEMEL 11

Gençlerbirliği Galatasaray maçı muhtemel 11’leri ise şöyledir:

Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Zuzek, Pereira, Hanousek, Göktan Gürpüz, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Tongya, Onyekuru, Koita.

Galatasaray: Uğurcan, Sallaı, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreıra, Lemına, Sara, Sane, Barış Alper, Osımhen