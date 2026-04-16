Gençlerbirliği Galatasaray maçının hakemi kim? Batuhan Kolak yönettiği maçlar

Süper Lig’de 30’uncu haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray S.K., ligin tamamlanmasına beş hafta kala Fenerbahçe S.K.’nin iki puan önünde zirvede bulunuyor. Bu hafta ligde Galatasaray, Gençlerbirliği S.K. ile; Fenerbahçe ise Çaykur Rizespor’la karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesini yönetecek hakemin Batuhan Kolak olduğu duyuruldu. Peki, Gençlerbirliği Galatasaray maçında düdük çalacak isim kim?

Gençlerbirliği Galatasaray maçının hakemi kim? Batuhan Kolak yönettiği maçlar
’in 30. haftasında Natura Dünyası , sahasında ’ı konuk edecek.

Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek ve bu kritik maçın hakemi Batuhan Kolak olacak.
Galatasaray, sezonun bitimine beş hafta kala Fenerbahçe'nin iki puan önünde liderliğini sürdürüyor.
Haftanın programında Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşması yer alırken, Fenerbahçe de Çaykur Rizespor'la mücadele edecek.
26 Nisan saat 20.00'de ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak.
Batuhan Kolak, 25 Mart 1996 Antalya doğumlu olup, 2016 yılından beri Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmaktadır.
Üst Klasman Hakemi statüsünde olan Batuhan Kolak, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de düzenli görev alan isimlerden biri haline gelmiştir.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

Galatasaray, sezonun bitimine beş hafta kala Fenerbahçe’nin iki puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Haftanın programında Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşması yer alırken, Fenerbahçe de Çaykur Rizespor’la mücadele edecek.

26 Nisan saat 20.00’de ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Süper Lig’in 30’uncu haftasında evinde yapacağı Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam ettirdi.

Gençlerbirliği Galatasaray maçının hakemi kim? Batuhan Kolak yönettiği maçlar

BATUHAN KOLAK KİMDİR?

Doğum Tarihi ve Yeri: 25 Mart 1996, Antalya

Hakemliğe genç yaşlarda adım atan Kolak, 2016 yılında Türkiye Federasyonu bünyesinde görev yapmaya başladı.

TFF 2. Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmalarında görev alarak kısa sürede üst klasmanlara yükseldi. 28 Mart 2025 tarihinde TFF 1. Lig’de ilk kez maç yönetti.

Üst klasman hakemi statüsünde Süper Lig’de karşılaşma yönetmeye başladı.

Kariyeri boyunca Türkiye’de farklı lig kategorilerinde 100’ün üzerinde maçta düdük çaldı.

Gençlerbirliği Galatasaray maçının hakemi kim? Batuhan Kolak yönettiği maçlar

SÜPER LİG KARİYERİ

Üst Klasman Hakemi kategorisinde bulunan Batuhan Kolak, 2024-2025 sezonu itibarıyla Süper Lig’in düzenli görev alan isimlerinden biri haline geldi.

Kariyerindeki önemli eşiklerden biri olarak değerlendirilen Kayserispor – Hatayspor maçı ile ilk orta hakemlik deneyimini yaşadı; sonrasında Galatasaray, İstanbul Başakşehir F.K., Göztepe S.K., Sakaryaspor ve Gaziantep F.K. gibi köklü takımların müsabakalarında görev üstlendi.

TFF 2. Lig ve 3. Lig’de kazandığı deneyimi, Süper Lig’in yüksek temposuna başarıyla adapte etti.

