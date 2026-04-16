Gençlerbirliği Galatasaray maçının hakemi kim? Batuhan Kolak yönettiği maçlar

Süper Lig’in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, sahasında Galatasaray’ı konuk edecek.
Galatasaray, sezonun bitimine beş hafta kala Fenerbahçe’nin iki puan önünde liderliğini sürdürüyor.
Haftanın programında Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşması yer alırken, Fenerbahçe de Çaykur Rizespor’la mücadele edecek.
26 Nisan saat 20.00’de ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak.
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Süper Lig’in 30’uncu haftasında evinde yapacağı Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam ettirdi.
Doğum Tarihi ve Yeri: 25 Mart 1996, Antalya
Hakemliğe genç yaşlarda adım atan Kolak, 2016 yılında Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmaya başladı.
TFF 2. Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmalarında görev alarak kısa sürede üst klasmanlara yükseldi. 28 Mart 2025 tarihinde TFF 1. Lig’de ilk kez maç yönetti.
Üst klasman hakemi statüsünde Süper Lig’de karşılaşma yönetmeye başladı.
Kariyeri boyunca Türkiye’de farklı lig kategorilerinde 100’ün üzerinde maçta düdük çaldı.
Üst Klasman Hakemi kategorisinde bulunan Batuhan Kolak, 2024-2025 sezonu itibarıyla Süper Lig’in düzenli görev alan isimlerinden biri haline geldi.
Kariyerindeki önemli eşiklerden biri olarak değerlendirilen Kayserispor – Hatayspor maçı ile ilk orta hakemlik deneyimini yaşadı; sonrasında Galatasaray, İstanbul Başakşehir F.K., Göztepe S.K., Sakaryaspor ve Gaziantep F.K. gibi köklü takımların müsabakalarında görev üstlendi.
TFF 2. Lig ve 3. Lig’de kazandığı deneyimi, Süper Lig’in yüksek temposuna başarıyla adapte etti.