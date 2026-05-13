Trabzonspor maçı hangi kanalda? ZTK Gençlerbirliği Trabzonspor maç kadrosu açıklandı

Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Başkentte oynanacak karşılaşma öncesi iki ekipte de sakat oyuncular teknik heyetlerin planlarını etkiledi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile Trabzonspor bugün Eryaman Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.30’da başlayacak mücadelede finale yükselen ekip, daha önce oynanan yarı final karşılaşmasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup eden Konyaspor ile finalde karşılaşacak. Başkent temsilcisi kupaya 4. turdan dahil olurken, organizasyonda çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Kırmızı-siyahlılar grup aşamasını 10 puanla üçüncü sırada tamamladıktan sonra çeyrek finalde Galatasaray’ı deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup eden Gençlerbirliği, ligde kritik bir galibiyet aldıktan sonra kupaya odaklandı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki ekip, yarı final maçının ardından ligin son haftasında yeniden Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ise son iki sezonda Türkiye Kupası’nda fina

Gençlerbirliği 11: Erhan, Fıratcan, Hamza, Arda, Hanousek, Diabate, Samed, Ensar, Erk, Göktan, Ayaz.

Trabzonspor 11: Onana, Pina, Salih, Nwaiwu, Lovik, Bouchouari, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.

Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda ATV’nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümü üzerinden internet bağlantısıyla da takip edilebilecek. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyen futbolseverler, kanalın güncel frekans bilgilerini uydu alıcılarına manuel olarak yükleyebilecek.

ATV’nin SD ve HD yayınları için kullanılan frekans bilgileri arasında 12053 MHz frekans değeri, 27500 symbol rate, 5/6 FEC ve yatay polarizasyon yer alıyor. Uydu alıcısında manuel arama bölümüne girilerek bu bilgiler eklendikten sonra kanal arama işlemi tamamlanabiliyor. Arama işleminin ardından yeni kanal bilgileri kanal listesinin son bölümüne kaydediliyor.

Gençlerbirliği, Türkiye Kupası’nda bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Başkent temsilcisi organizasyonda 5 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, çeyrek finalde Galatasaray deplasmanında aldığı 2-0’lık galibiyetle dikkat çekti. Kırmızı-siyahlılar, 15 yıl aranın ardından kupada yeniden yarı final oynama hakkı elde etti. Takımda Kasımpaşa maçında sakatlanan Sekou Koita’nın Trabzonspor karşısında forma giyemeyeceği açıklandı.

Trabzonspor ise son iki sezonda Türkiye Kupası’nda finale kadar yükselmesine rağmen kupayı kazanamadı. Karadeniz temsilcisinde Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu’nun sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavililer bugün kendi tesislerinde yapacağı son antrenmanın ardından saat 16.30’da uçakla Ankara’ya hareket edecek. İki takım da sezonun son bölümünde hem kupa hem de lig açısından kritik maçlara çıkıyor.

