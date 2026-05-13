Spor
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Trabzonspor maçı hangi kanalda? ZTK Gençlerbirliği Trabzonspor maç kadrosu açıklandı

Gençlerbirliği Trabzonspor canlı maç yayını hangi kanalda belli oldu. Gençlerbirliği - Trabzonspor maç kadrosu açıklandı. ATV Gençlerbirliği Trabzonspor maçı frekans bilgileri ile şifresiz Gençlerbirliği Trabzonspor canlı yayını izlenebilecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile Trabzonspor bugün Eryaman Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.30’da başlayacak mücadelede finale yükselen takım, daha önce Beşiktaş’ı mağlup ederek finale çıkan Konyaspor’un rakibi olacak. Kupada 15 yıl sonra yarı finale yükselen Gençlerbirliği, Galatasaray deplasmanında aldığı galibiyetin ardından sahasında önemli bir maça çıkarken, son iki sezonda final oynayan Trabzonspor ise üst üste üçüncü kez finale kalmak için sahaya çıkacak. Gençlerbirliği Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte Gençlerbirliği Trabzonspor canlı yayın detayları…

GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 19:41
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 19:43

ile arasında oynanacak mücadelesi öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Başkentte oynanacak karşılaşma öncesi iki ekipte de sakat oyuncular teknik heyetlerin planlarını etkiledi.

HABERİN ÖZETİ

Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi için Eryaman Stadı'nda karşılaşıyor.
Gençlerbirliği Trabzonspor hangi kanalda? Mücadele bu akşam saat 20.30'da başlayacak.
Gençlerbirliği - Trabzonspor nerede izlenir? Kazanan takım, Beşiktaş'ı eleyen Konyaspor ile finalde karşılaşacak.
Gençlerbirliği Trabzonspor canlı izle! Gençlerbirliği kupada 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Gençlerbirliği'nde Sekou Koita sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Trabzonspor'da ise Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.
Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR ZTK MAÇI BAŞLIYOR

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile Trabzonspor bugün Eryaman Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.30’da başlayacak mücadelede finale yükselen ekip, daha önce oynanan yarı final karşılaşmasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup eden Konyaspor ile finalde karşılaşacak. Başkent temsilcisi kupaya 4. turdan dahil olurken, organizasyonda çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Kırmızı-siyahlılar grup aşamasını 10 puanla üçüncü sırada tamamladıktan sonra çeyrek finalde Galatasaray’ı deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup eden Gençlerbirliği, ligde kritik bir galibiyet aldıktan sonra kupaya odaklandı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki ekip, yarı final maçının ardından ligin son haftasında yeniden Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ise son iki sezonda Türkiye Kupası’nda fina

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

Gençlerbirliği - Trabzonspor maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

Gençlerbirliği 11: Erhan, Fıratcan, Hamza, Arda, Hanousek, Diabate, Samed, Ensar, Erk, Göktan, Ayaz.

Trabzonspor 11: Onana, Pina, Salih, Nwaiwu, Lovik, Bouchouari, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR NEREDE İZLENİR?

Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda ATV’nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümü üzerinden internet bağlantısıyla da takip edilebilecek. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyen futbolseverler, kanalın güncel frekans bilgilerini uydu alıcılarına manuel olarak yükleyebilecek.

ATV’nin SD ve HD yayınları için kullanılan frekans bilgileri arasında 12053 MHz frekans değeri, 27500 symbol rate, 5/6 FEC ve yatay polarizasyon yer alıyor. Uydu alıcısında manuel arama bölümüne girilerek bu bilgiler eklendikten sonra kanal arama işlemi tamamlanabiliyor. Arama işleminin ardından yeni kanal bilgileri kanal listesinin son bölümüne kaydediliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR İSTATİSTİKLERİ

Gençlerbirliği, Türkiye Kupası’nda bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Başkent temsilcisi organizasyonda 5 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, çeyrek finalde Galatasaray deplasmanında aldığı 2-0’lık galibiyetle dikkat çekti. Kırmızı-siyahlılar, 15 yıl aranın ardından kupada yeniden yarı final oynama hakkı elde etti. Takımda Kasımpaşa maçında sakatlanan Sekou Koita’nın Trabzonspor karşısında forma giyemeyeceği açıklandı.

Trabzonspor ise son iki sezonda Türkiye Kupası’nda finale kadar yükselmesine rağmen kupayı kazanamadı. Karadeniz temsilcisinde Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu’nun sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavililer bugün kendi tesislerinde yapacağı son antrenmanın ardından saat 16.30’da uçakla Ankara’ya hareket edecek. İki takım da sezonun son bölümünde hem kupa hem de lig açısından kritik maçlara çıkıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma futbolseverler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek. Ayrıca ATV’nin resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın erişimi sağlanabilecek.

ATV yayınlarını uydu alıcısından izlemek isteyen kullanıcılar için güncel frekans bilgileri paylaşıldı. Yayın için frekans değeri 12053 MHz, symbol rate 27500, FEC 5/6 ve polarizasyon ayarı yatay olarak kullanılacak. Manuel kanal arama ekranına bu bilgiler girildikten sonra kanal taraması yapılarak yayın listesine ATV eklenebilecek.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
