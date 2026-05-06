Gençlerbirliği Trabzonspor maçı ne zaman hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı tüm temposuyla devam ediyor. Çeyrek finalde Galatasaray’ı eleyerek dikkatleri üzerine toplayan Ankara ekibi Gençlerbirliği, bu yükselişini Trabzonspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavili ekip ise ligde kaçırdığı şampiyonluğun ardından sezonu kupayla süslemenin peşinde. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre, daha önce 24 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacağı duyurulan ZTK final müsabakası, yapılan takvim revizyonuyla 22 Mayıs 2026 Cuma gününe çekildi. Bu değişiklikle birlikte final karşılaşması hafta sonu yerine hafta içi oynanacak.
Türkiye Kupası’nda finalisti belirleyecek bu önemli yarı final karşılaşması, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü sahnelenecek. Her iki takım da final biletini almak için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanacak olan bu zorlu mücadelenin başlama saati 19:00 olarak açıklandı. Akşam saatlerinde futbolseverleri ekran başına toplayacak olan karşılaşmada, hakemin ilk düdüğüyle birlikte heyecan doruğa çıkacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nı yakından takip etmek isteyen futbolseverler için karşılaşmanın, yayıncı kuruluş ATV veya A Spor ekranlarından yayınlanması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakaları tek maç eleme sistemine göre oynanacak. İlk 90 dakikada eşitlik bozulmazsa karşılaşma uzatma dakikalarına taşınacak. Uzatmalarda da denge korunursa final biletinin sahibini penaltı atışları belirleyecek.