Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı Ankara’da sürüyor! Gençlerbirliği ile Trabzonspor, finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Futbol tutkunları tarafından yoğun biçimde araştırılan Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin detaylar, muhtemel 11’ler ve dev mücadeleye dair tüm bilgiler sporseverlerin gündeminde yer alıyor.

HABERİN ÖZETİ Gençlerbirliği Trabzonspor maçı saat kaçta? ZTK Gençlerbirliği Trabzonspor canlı hangi kanalda? Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde finale yükselmek için Ankara'da karşılaşıyor. Maç, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 20:30'da Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçtan galip ayrılan ekip, finalde Konyaspor ile eşleşecek. Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda daha önce 9 kez şampiyonluk yaşamış ve bu kupada en çok kupa kazanan üçüncü kulüp konumunda. İki takım daha önce Türkiye Kupası'nda 8 kez karşılaştı, bu eşleşmelerin 6'sını Trabzonspor kazandı.

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in iddialı ekiplerinden Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda art arda üçüncü kez finale çıkmanın hesaplarını yapıyor. Bordo-mavililer, grup etabında İstanbulspor, Fethiyespor ve Başakşehir karşısında elde ettiği galibiyetlerle öne çıkarken, çeyrek finalde Samsunspor’u penaltı atışları sonucunda eleyerek yarı finale yükselmişti. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise taraftarı önünde sürpriz bir sonuca imza atmayı amaçlıyor. Ankara temsilcisi, Eryaman’daki karşılaşmada finale çıkarak kupada önemli bir başarı kazanmayı hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Gençlerbirliği, sahasında Trabzonspor’u ağırlıyor. Bu önemli karşılaşma 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü (bugün) oynanacak. Ankara Eryaman Stadyumu’nda gerçekleştirilecek mücadelenin başlama saati ise 20:30 olarak duyuruldu.

ZTK GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR CANLI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği Trabzonspor müsabakasında düdüğü Ali Yılmaz çalacak. Mücadeleden galibiyetle ayrılan ekip, finalde Konyaspor ile eşleşecek. Türkiye Kupası yarı final karşılaşması saat 20.30’da başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayımlanacak. Trabzonspor, Gençlerbirliği müsabakasıyla birlikte Türkiye Kupası tarihinde 294. kez sahaya çıkacak. Bordo-mavili takım, organizasyonda bugüne dek oynadığı 293 mücadelede 177 galibiyet aldı. Karadeniz temsilcisi, kupada daha önce 9 defa şampiyonluk sevinci yaşadı. Trabzonspor, Türkiye Kupası tarihindeki başarı sıralamasında Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından en çok kupa kazanan üçüncü kulüp konumunda yer alıyor. İki takım daha önce Türkiye Kupası’nda 8 kez karşı karşıya geldi. Bu eşleşmelerin 6’sını Trabzonspor kazanırken, Gençlerbirliği yalnızca 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.