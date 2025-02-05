Gençlerbirliği'nden Newcastle United'a transfer! İmzalar resmen atıldı

Transfer döneminin heyecanı devam ederken flaş bir gelişme daha yaşandı.

GENÇ YETENEK BARAN YILDIZ NEWCASTLE UNITED'A TRANSFER OLDU

İngiliz ekibi Newcastle United, Gençlerbirliği'nin akademi oyuncularından Baran Yıldız'ı kadrosuna kattı. Kulübün genel menajeri Ali Ekber Düzgün, imzaların atıldığını resmen açıkladı.

Ali Ekber Düzgün yaptığı açıklamada, "Baran Yıldız'ın Newcastle United'a transferi tamamlandı. Resmi imzalar da atıldı. Altyapımızdan bir futbolcumuzun, Premier Lig takımına transfer olması Gençlerbirliği için de oyuncumuz için de önemli bir başarı. Umarım Arda Güler gibi Gençlerbirliği'ni yurt dışında başarıyla temsil eder. Kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

BAŞARILAR BARAN

Gençlerbirliği Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından, "Yeni serüveninde başarılar Baran." paylaşımı yapıldı.

18 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Yıldız da yayınladığı veda mesajında, "Gideceğim yerde hem Gençlerbirliği'ni hem de ülkemi gururlandıracak işler yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." diyerek duygularını ifade etti.