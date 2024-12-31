Georges Mikautadze'den Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket

31 Aralık 2024 16:54 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 16:58

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Georges Mikautadze sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir harekette bulundu. Lyon forması giyen Gürcü futbolcu, "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi.

Mauro Icardi​'nin sezonu kapatması nedeniyle forvet arayışına giren Galatasaray​'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı kırmızılıların gündemindeki en önemli isimlerinden Georges Mikautadze, yaptığı bir hareketle sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk​'un kadrosunda görmek istediği Georges Mikautadze, sosyal medyada dikkat çeken bir hamlede bulundu.

ÖNCE BEĞENDİ SONRA GERİ ÇEKTİ

Gürcü forvet, Instagram​ paylaşımına bir Galatasaray taraftarı tarafından yazılan "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi.

Ancak Gürcü futbolcu bir süre sonra beğenisini geri çekti.

MIKAUTADZE GELMEYE İSTEKLİ

24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a gelmeye istekli olduğu daha önce haberlerde yer almıştı.

GALATASARAY'DAN 17 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Bilindiği üzere sarı-kırmızılı takımın, yıldız futbolcu için Lyon kulübüne 17 milyon Euro'luk resmi bir teklif yaptığı iddia edilmişti. Gürcü yıldızı 18.5 milyon Euro'ya kadrosuna katan Lyon kulübünün ise bonservis bedeli olarak 25 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

8 GOLLÜK KATKI

Fransız kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam eden Georges Mikautadze, bu sezon forma giydiği 21 maçta 7 gol ve 1 asist kaydetti.