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Georges Mikautadze'den Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
31 Aralık 2024 16:54 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 16:58
Georges Mikautadze&#039;den Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Georges Mikautadze sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir harekette bulundu. Lyon forması giyen Gürcü futbolcu, "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi.

Mauro Icardi​'nin sezonu kapatması nedeniyle forvet arayışına giren Galatasaray​'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı kırmızılıların gündemindeki en önemli isimlerinden Georges Mikautadze, yaptığı bir hareketle sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk​'un kadrosunda görmek istediği Georges Mikautadze, sosyal medyada dikkat çeken bir hamlede bulundu.

Georges Mikautadze'den Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket - 1. Resim

ÖNCE BEĞENDİ SONRA GERİ ÇEKTİ

Gürcü forvet, Instagram​ paylaşımına bir Galatasaray taraftarı tarafından yazılan "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi.

Georges Mikautadze'den Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket - 2. Resim

Ancak Gürcü futbolcu bir süre sonra beğenisini geri çekti.

Georges Mikautadze'den Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket - 3. Resim

MIKAUTADZE GELMEYE İSTEKLİ

24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a gelmeye istekli olduğu daha önce haberlerde yer almıştı.

Georges Mikautadze'den Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket - 4. Resim

GALATASARAY'DAN 17 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Bilindiği üzere sarı-kırmızılı takımın, yıldız futbolcu için Lyon kulübüne 17 milyon Euro'luk resmi bir teklif yaptığı iddia edilmişti. Gürcü yıldızı 18.5 milyon Euro'ya kadrosuna katan Lyon kulübünün ise bonservis bedeli olarak 25 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

Georges Mikautadze'den Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket - 5. Resim

8 GOLLÜK KATKI

Fransız kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam eden Georges Mikautadze, bu sezon forma giydiği 21 maçta 7 gol ve 1 asist kaydetti.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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