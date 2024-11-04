GFB lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı! Fotoğraflarıyla dalga geçen kişiye peruk takıp...

04 Kasım 2024 10:08 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:09

Genç Fenerbahçeliler (GFB) tribün lideri Cem Gölbaşı, fotoğraflarıyla dalga geçen kişiye peruk takıp tehdit etti. Olayın videosu sosyal medya yayılınca emniyet harekete geçti. Cem Gölbaşı ve 7 kışiyi gözaltına aldı.

Genç Fenerbahçeliler (GFB) tribün lideri Cem Gölbaşı, sosyal medyada yayınladığı fotoğrafla dalga geçen bir genci bularak peruk giydirip tehditler savurdu. Yaşanan olay sonrası peruk giydirilen gencin görüntüleri sosyal medyada yayılmaya başladı. tv100 uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu, sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası Cem Gölbaşı'nın gözaltına alındığını ifade etti.

PERUK TAKIP TEHDİTLER SAVURDU

tv100 uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu, Cem Gölbaşı’nın gözaltına alınması hakkında edindiği bilgileri paylaştı.

Tosunoğlu şunları söyledi:

"Cem Gölbaşı kendisi hakkında paylaşım yapan hesabın kim olduğunu biliyor. Gidiyor, o şahsı buluyor. 27 yaşındaki Burhan İ’yi alıp bir arkadaşlarının evine götürüyorlar. Orada telefonlarına el koyuyorlar ve peruk taktırıyorlar, sonra görüntüyü yayınlatıyorlar. Görüntü 10-15 saat kaldıktan sonra görüntüyü siliyorlar, hesabı da kapattırıyorlar. Bunun içerisinde tehdit var, bir temas var. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir çalışma başlatıyor. Bu çocuk da ifade vermeye gidiyor, ekipler videoyu da ihbar olarak kabul ediyor. Bu mafyavari bir hareket. Önceki sabah İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cem Gölbaşı ve 7 kişiyi gözaltına alıyorlar. Adliyeye sevk olacaklarını söyleyelim. İddialar şu: Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçu. Neden yağma suçuna girmiş? Telefonlarını almaları ve arabasına el koymaları gasp suçuna giriyor."