Giovanni Guidetti 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı!

2008'den bu yana VakıfBank Spor Kulübü'nün kadın voleybol takımını çalıştıran Giovanni Guidetti, 3 yıllık yeni sözleşmeyi resmen imzaladı.

Giovanni Guidetti ve VakıfBank Spor Kulübü arasında bir kez daha sözleşme uzatıldı.

AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında da sarı siyahlıların başarısı için mücadele etmeye devam edecek İtalyan başantrenör, VakıfBank'ta toplam 20 yıl çalışmış olacak. Elde ettiği şampiyonluklarla Türk Voleybol tarihine adını altın harflerle yazdıran Guidetti, görev süresiyle de ulaşılması zor bir başarı hikayesine imza atacak." denildi.

BAŞARILARI

Giovanni Guidetti, VakıfBank'la 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 6 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye'de 7 Sultanlar Ligi şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası, 5 Şampiyonlar Kupası kazandı.

Ayrıca da Guidetti döneminde VakıfBank, adını 3 kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.