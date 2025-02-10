Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
Tarih
14:13
Tesla FSD bir kez daha sınıfta kaldı: Cybertruck, şerit değiştiremeyince kaza yaptı
Tarih
14:09
Bu hafta TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Giovanni Guidetti 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı!

VakıfBank Spor Kulübü ile Giovanni Guidetti arasında yeni bir anlaşma daha imzalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Giovanni Guidetti 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 14:14

2008'den bu yana VakıfBank Spor Kulübü'nün kadın voleybol takımını çalıştıran Giovanni Guidetti, 3 yıllık yeni sözleşmeyi resmen imzaladı. 

Giovanni Guidetti ve VakıfBank Spor Kulübü arasında bir kez daha sözleşme uzatıldı. 

AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında da sarı siyahlıların başarısı için mücadele etmeye devam edecek İtalyan başantrenör, VakıfBank'ta toplam 20 yıl çalışmış olacak. Elde ettiği şampiyonluklarla Türk Voleybol tarihine adını altın harflerle yazdıran Guidetti, görev süresiyle de ulaşılması zor bir başarı hikayesine imza atacak." denildi.

BAŞARILARI

Giovanni Guidetti, VakıfBank'la 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 6 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye'de 7 Sultanlar Ligi şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası, 5 Şampiyonlar Kupası kazandı.

Ayrıca da Guidetti döneminde VakıfBank, adını 3 kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

 

İconİLİŞKİLİ HABER
Tesla FSD bir kez daha sınıfta kaldı: Cybertruck, şerit değiştiremeyince kaza yaptı
Tesla FSD bir kez daha sınıfta kaldı: Cybertruck, şerit değiştiremeyince kaza yaptı
Bu hafta TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu
Bu hafta TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu
Son dakika | Ankara'da vahşet! Bir kadın iki çocuğunu öldürdü
Son dakika | Ankara'da vahşet! Bir kadın iki çocuğunu öldürdü
ETİKETLER
#Voleybol
#vakıfbank
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
İstanbullular dikkat! AKOM bu kez saat verip uyardı! Kar çok kuvvetli geliyor!
İstanbullular dikkat! AKOM bu kez saat verip uyardı! Kar çok kuvvetli geliyor!
2
AFAD'dan tsunami alarmı! İzmir'de sahile siren sistemi kuruldu: Herkesin telefonuna SMS gidecek
AFAD'dan tsunami alarmı! İzmir'de sahile siren sistemi kuruldu: Herkesin telefonuna SMS gidecek
3
Meteoroloji gün vererek uyardı! 50 il için kar yağışı alarmı: İşte kar beklenen şehirler
Meteoroloji gün vererek uyardı! 50 il için kar yağışı alarmı: İşte kar beklenen şehirler
4
Ege'de beklenen deprem hesaplandı! Türkiye'de 3 bölge 8 büyüklüğünde hissedecek, 30 dakikada ulaşacak
Ege'de beklenen deprem hesaplandı! Türkiye'de 3 bölge 8 büyüklüğünde hissedecek, 30 dakikada ulaşacak
5
Silahla vurulan şahsın yakınları ambulansı bastı!
Silahla vurulan şahsın yakınları ambulansı bastı!
Haber
10 Şubat 2025
Tesla FSD bir kez daha sınıfta kaldı: Cybertruck, şerit değiştiremeyince kaza yaptı
Haber
10 Şubat 2025
Bu hafta TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih14:13
Tesla FSD bir kez daha sınıfta kaldı: Cybertruck, şerit değiştiremeyince kaza yaptı
Tarih14:09
Bu hafta TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu
Tarih14:08
Son dakika | Ankara'da vahşet! Bir kadın iki çocuğunu öldürdü
Tarih14:03
Kadıköy'de yayaya motosiklet çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Tarih13:56
Başakşehir'den Çin'e! Brezilyalı resmen ayrıldı
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.