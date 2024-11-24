Giovanni van Bronckhorst'tan maç sonu tepki çeken sözler

24 Kasım 2024 22:27 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 22:36

Beşiktaş'ın Hollandalı Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Göztepe'ye karşı 2-0 öne geçerek 4-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig​'de İzmir​ takımı Göztepe'ye evinde 4-2 mağlup olan Beşiktaş​'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst​, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Giovanni van Bronckhorst'un açıklamalarından satırbaşları;

"OYUNUN İÇİNE GİREMEDİK"

Benim için büyük bir üzüntü. Hayal kırıklığı! Maça bu şekilde başlamak istiyorduk, 10-11. dakikada 2-0 öne geçtik. İstediğimiz buydu. Enerji ve tutku üst düzeydeydi. Duran toplardan çok savunmasız şekilde 2 gol yedik, 2-2 oldu. Sonra oyunun içine giremedik. 3. golü atmayı istedik. Geçişlerde savunmasız kaldık ve 2 kez cezalandırıldık. Dönen toplar önemliydi, söylemiştim. Rakip daha fazla dönen top kazandı.

"SORUMLULUK HİSSEDİYORUM"

Skor 3-2 olduğunda oyuncularımız skordan dolayı da gerginleştiler, normal oyunumuzdan uzaklaştık. Bu durumdan dönüş yapmak zor oluyor. Çok üzücü bir durum ve şahsen de sorumluluk hissediyorum bu durumdan.

"GELİŞME GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR"

Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Duran toplar bir savaştır. İlk teması siz yapmalısınız. Rakip bu konuda iyiydi. Harika başladık, herkes olumluydu. Gelişme göstermeniz gerekiyor. Son maçlar hep birebir mücadele şeklinde oynanıyor. Buralarda mücadele etmeniz, top sizdeyken güvenli olmanız lazım. Bu olmadı. Dönen toplarda geçiş fırsatı oluyor. Rakip boşlukları, bizim kullandığımızdan daha iyi kullandı. Alanları daha iyi kullandılar.

"ŞAMPİYONLUKTAN BAHSEDEBİLİR MİSİNİZ?"

Baskıyı her zaman hissediyorum ama Ligi 46 puan geride bitirdiğiniz bir sezondan sonra şampiyonluktan bahsedebilir misiniz?” Ligi mart ve nisan aylarına götürmemiz gerekir. Şampiyonluktan bahsetmek için iyi başlamalı, iyi götürmeli ve mart-nisan aylarında oralarda olmalısınız.