Glatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! Resmi olarak açıklanacak, kontrat yaptılar

Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray iç transferde önemli hamle yaptı. Galatasaray Yunus Akgün ile yeni kontrat imzaladı. Resmi açıklamanın yapılacağı tarih netleşti.

Galatasaray’da gelecek sezon transfer çalışmaları hızla sürerken iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi kadrosuna katarak yaz transfer dönemine damga vuran Galatasaray yerli isimlere önem veriyor.



YUNUS AKGÜN İLK İÇ TRANSFER

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk iç transferini Yunus Akgün'le yaptı.



YENİ KONTRAT YAPILDI

Altyapıdan yetişen ve bu sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan yıldız oyuncuyla 4 yıllık yeni kontrat yapıldı. Pazartesi günü resmi olarak bu imza açıklanacak.

Yunus Akgün'ün sözleşmesinde serbest kalır maddesi yok. Ayrıca alacağı ücrete de büyük oranda zam yapıldı.