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 | Onur Kaya

Gökhan Gönül Ümit Milli Takım'ı bıraktı! İstifa sebebi belli oldu

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül görevini bıraktı. Türkiye Futbol Federasyonu Gökhan Gönül'e katkılarından dolayı teşekkür etti. Gökhan Gönül ise veda mesajında istifa sebebini açıkladı.

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Gökhan Gönül Ümit Milli Takım'ı bıraktı! İstifa sebebi belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 15:30

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül'ün görevinden ayrıldığını açıkladı.

TFF'DEN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlayan Gökhan Gönül, Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak A Milli Takımımızın formasını 66 kez giyerek unutulmazlar arasına adını yazdıran, profesyonel futbolculuk yaşantısının ardından Ümit Milli Takımımızda görev yapmaya başlayan Gökhan Gönül'e bugüne kadar verdiği katkılar için teşekkür ediyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Gökhan Gönül Ümit Milli Takım'ı bıraktı! İstifa sebebi belli oldu

GÖKHAN GÖNÜL'DEN VEDA MESAJI

2024 Ocak ayından bu yana Ümit Milli Takım'da görev yaptığını belirten Gökhan Gönül ise veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli forma kutsaldır. A Milli Takım'da yıllarca ter döktüm. Futbolculuğum bitince de Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında genç arkadaşlarıma yardımcı olma fırsatı verildi. Bunun için çok teşekkür ediyorum. 2024 yılının Ocak ayında yardımcı antrenör olarak başladığım, 2024 Eylül ayından bu yana da teknik direktör olarak sürdürdüğüm görevim burada sona eriyor. Ay-yıldızlı forma altında çalışmak benim için büyük bir onurdu. Bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Elde ettiğim tecrübeler yeni kariyerimde bana ışık tutacak.

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MİLLİ TAKIM DEĞİL KULÜP ÇALIŞTIRMAK İSTİYOR

Çizdiğim kariyer yolculuğuna dinamikleri çok farklı olan kulüp deneyimini de ekleyip bilgi birikimimi artırmak, tecrübelerimi pekiştirmek istiyorum. Buradan başta bana bu fırsatı veren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu olmak üzere, omuz omuza görev yaptığım tüm mesai arkadaşlarıma, öğrencilerime ve TFF çalışanlarına çok teşekkür ediyorum."

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