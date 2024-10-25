Görenler şoke oldu! İsmail Kartal'ın ikizi Fenerbahçe tribünlerinde
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
25 Ekim 2024 11:56 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:57
Manchester United-Fenerbahçe maçında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Tribündeki taraftarın İsmail Kartal'a tıpatıp benzemesi dikkat çekti. İşte sosyal medyanın konuştuğu o görüntü...
Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Manchester United karşılaşmasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Maçı izleyen taraftarların dikkatini oldukça ilginç bir olay çekti. Tribünde tezahüratlara eşlik eden taraftarın İsmail Kartal ile olan benzerliği şoke etti.
"YALNIZ BIRAKMAMIŞ ÇOK SEVDİĞİ FENERBAHÇE'SİNİ.."
Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü İsmail Kartal'a oldukça benzeyen taraftar sosyal medyada gündeme oturdu. Kullanıcılar görüntülere yorum yağdırırken, "Yalnız bırakmamış çok sevdiği Fenerbahçe'sini.." yorumu dikkat çekti.
Kaynak: Tgrthaber.com