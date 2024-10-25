Görenler şoke oldu! İsmail Kartal'ın ikizi Fenerbahçe tribünlerinde

25 Ekim 2024 11:56 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:57

Manchester United-Fenerbahçe maçında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Tribündeki taraftarın İsmail Kartal'a tıpatıp benzemesi dikkat çekti. İşte sosyal medyanın konuştuğu o görüntü...

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Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Manchester United karşılaşmasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Maçı izleyen taraftarların dikkatini oldukça ilginç bir olay çekti. Tribünde tezahüratlara eşlik eden taraftarın İsmail Kartal​ ile olan benzerliği şoke etti.

"YALNIZ BIRAKMAMIŞ ÇOK SEVDİĞİ FENERBAHÇE ​'SİNİ.."

Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü İsmail Kartal'a oldukça benzeyen taraftar​ sosyal medyada gündeme oturdu. Kullanıcılar görüntülere yorum yağdırırken, "Yalnız bırakmamış çok sevdiği Fenerbahçe'sini.." yorumu dikkat çekti.