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Görenler şoke oldu! İsmail Kartal'ın ikizi Fenerbahçe tribünlerinde

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
25 Ekim 2024 11:56 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:57

Manchester United-Fenerbahçe maçında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Tribündeki taraftarın İsmail Kartal'a tıpatıp benzemesi dikkat çekti. İşte sosyal medyanın konuştuğu o görüntü...

Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Manchester United karşılaşmasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Maçı izleyen taraftarların dikkatini oldukça ilginç bir olay çekti. Tribünde tezahüratlara eşlik eden taraftarın İsmail Kartal​ ile olan benzerliği şoke etti. 

Görenler şoke oldu! İsmail Kartal'ın ikizi Fenerbahçe tribünlerinde - 1. Resim

"YALNIZ BIRAKMAMIŞ ÇOK SEVDİĞİ FENERBAHÇE​'SİNİ.."

Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü İsmail Kartal'a oldukça benzeyen taraftar​ sosyal medyada gündeme oturdu. Kullanıcılar görüntülere yorum yağdırırken, "Yalnız bırakmamış çok sevdiği Fenerbahçe'sini.." yorumu dikkat çekti. Görenler şoke oldu! İsmail Kartal'ın ikizi Fenerbahçe tribünlerinde - 2. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com
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