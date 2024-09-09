Gözler bugün İzmir'de! A Milli Takım İzlanda ile karşılaşacak: İşte muhtemel 11'ler

09 Eylül 2024 06:31 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 06:31

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta bugün ikinci maçına çıkacak. Milliler İzmir'de, İzlanda ile kozlarını paylaşacak. İşte muhtemel 11'ler...

A Milli Takım, İzlanda ile oynadığı 13 maçın sadece 2'sini kazandı

A Milli Takım, İzlanda ile oynadığı 13 maçın sadece 2'sini kazandı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. Tüm gözler şimdi İzmir'de İzlanda ile yapılacak maçta olacak. Bugün Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TV 8 ile EXXEN platformundan naklen yayınlanacak. Galler ise aynı gün Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak.

A MİLLİ TAKIM 3 PUAN İÇİN MÜCADELE EDECEK

Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji, maçta düdük çalacak. Jorgji'ye yardımcı olarak Denis Rexha ve Ridiger Çokaj eşlik edecek. Dördüncü hakemlik görevini ise Eldorjan Hamiti üstlenecek.

Türkiye, grup aşamasındaki ilk maçında deplasmanda Galler ile golsüz berabere kaldı. İzlanda ise evinde Karadağ'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçlar sonucunda İzlanda 3 puanla liderlik koltuğunda, Türkiye ise 1 puanla yoluna devam ediyor.

Aynı gün, dördüncü grupta Karadağ ile Galler, Karadağ'da TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım’da sakatlığını atlatan ve Galler maçının ikinci yarısında forma giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun, İzlanda karşısında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

BARIŞ ALPER CEZALI

İlk hafta Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek.

MERİH'İN CEZASI BİTTİ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya mücadelesindeki bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral ise bu karşılaşmada forma giyebilecek.

Merih, Türkiye'nin EURO 2024'te Hollanda ve UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile oynadığı müsabakalarda cezası nedeniyle takımdaki yerini alamamıştı.

TÜRKİYE İLE İZLANDA 14. KEZ KARŞI KARŞIYA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzmir'de karşılaşacağı İzlanda ile 14. randevuya çıkacak.

Milliler, 12'si resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 13 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.

Yedisi İzlanda'da, 6'sı Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 23 gole, Türkiye 11 golle yanıt verdi.

İki takım arasında son olarak Kasım 2019'da İstanbul'da oynanan maç, 0-0 sona ermişti.

MUHTEMEL 11'LER:

TÜRKİYE: Mert Günok; Mert Müldür, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Zeki Çelik; Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoglu; Kenan Yıldız, Orkun Kökçü, Arda Güler; İrfan Can Kahveci

İZLANDA: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson