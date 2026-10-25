Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu heyecanı, 9. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. İzmir temsilcisi Göztepe, sahasında Arca Çorum FK’yı konuk ediyor. Ligde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen iki takımın mücadelesini canlı takip etmek isteyen taraftarlar, maçın yayın bilgilerine odaklandı. Peki, Göztepe Çorum FK maçı nereden izlenir, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve maç saati…

GÖZTEPE ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe ile Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında 25 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. İzmir’de oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.

GÖZTEPE ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe ile Arca Çorum FK arasındaki karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi belirtilen yayın kanalı üzerinden takip edebilecek.

GÖZTEPE ÇORUM FK MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Göztepe Çorum FK maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, beIN SPORTS 1 kanalını takip edebilir. Yayına, kanalın bulunduğu televizyon platformları üzerinden veya ilgili yayın hizmetinin sunduğu dijital izleme seçenekleriyle erişilebilir.