SON DAKİKA!
Spor
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Göztepe Galatasaray maç sonucu kaç kaç? Fenerbahçe Galatasaray puan farkı

Süper Lig’in 27. haftadan ertelenen karşılaşmasında Galatasaray ile Göztepe kozlarını paylaştı. Isonem Park’ta oynanan müsabakayı Galatasaray 3-1’lik skorla kazandı. Bu neticeyle Galatasaray puanını 67’ye çıkardı ve Fenerbahçe’nin 4 puan önünde liderliğini devam ettirdi.

Göztepe, Süper Lig’in 27. haftasından ertelenen maçta Galatasaray’ı sahasında ağırladı. Çekişmeli mücadele Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynandı.

Bilgi Okunma süresi 0 saniyeye düşürüldü.
-
Bilgi Okunma süresi 0 saniyeye düşürüldü.

Önem derecesi yüksek karşılaşmada Alper Akarsu düdük çaldı. Alper Akarsu’nun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Esat Sancaktar yaptı. VAR’da Sarper Barış Saka, AVAR’da ise Murat Altan görev üstlendi.

Galatasaray, Göztepe deplasmanında sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılara zorlu deplasmanda üç puanı getiren golleri 5. dakikada Barış Alper Yılmaz, 19. dakikada kendi kalesine Allan Godoi ve 75. dakikada Mario Lemina attı. Göztepe’nin tek golünü ise 50. dakikada Juan kaydetti.

GALATASARAY FENERBAHÇE PUAN FARKI

Bu skorun ardından Galatasaray, zirvede puanını 67’ye taşıdı. Aslan, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 4’e yükseltti.

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ise 46 puanda kaldı.

Göztepe, Süper Lig’de önümüzdeki hafta Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Galatasaray ise Kocaelispor ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek.

