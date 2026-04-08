Göztepe Galatasaray maç sonucu kaç kaç? Fenerbahçe Galatasaray puan farkı

Göztepe, Süper Lig’in 27. haftasından ertelenen maçta Galatasaray’ı sahasında ağırladı. Çekişmeli mücadele Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynandı.

Özetle

Önem derecesi yüksek karşılaşmada Alper Akarsu düdük çaldı. Alper Akarsu’nun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Esat Sancaktar yaptı. VAR’da Sarper Barış Saka, AVAR’da ise Murat Altan görev üstlendi.

Galatasaray, Göztepe deplasmanında sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılara zorlu deplasmanda üç puanı getiren golleri 5. dakikada Barış Alper Yılmaz, 19. dakikada kendi kalesine Allan Godoi ve 75. dakikada Mario Lemina attı. Göztepe’nin tek golünü ise 50. dakikada Juan kaydetti.

GALATASARAY FENERBAHÇE PUAN FARKI

Bu skorun ardından Galatasaray, zirvede puanını 67’ye taşıdı. Aslan, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 4’e yükseltti.

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ise 46 puanda kaldı.

Göztepe, Süper Lig’de önümüzdeki hafta Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Galatasaray ise Kocaelispor ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek.