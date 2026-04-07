Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 27. hafta erteleme maçı

Trendyol Süper Lig’in 27. hafta erteleme karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe’ye konuk olacak. Geçen hafta Trabzonspor deplasmanından 2-1’lik yenilgiyle ayrılarak şampiyonluk yarışında darbe alan sarı-kırmızılı ekip, İzmir’de hata yapmak istemiyor. Galatasaray’ın puan kaybı yaşaması halinde en yakın takipçisiyle arasındaki farkın 1’e inme olasılığı, bu karşılaşmayı sezonun en kritik mücadelelerinden biri konumuna taşıdı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 23:19

Süper Lig’de heyecan, ertelenen 27. hafta karşılaşmasıyla sürüyor. Şampiyonluk mücadelesini doğrudan etkileyecek randevuda Galatasaray, Gürsel Aksel Stadyumu’nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor mağlubiyeti sonrasında moral arayışında olan ve puan avantajını muhafaza etmeyi amaçlayan Aslan, İzmir deplasmanında 3 puanı hedefliyor. Futbolseverler ise çevrim içi platformlarda “Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?” sorusuna yanıt arıyor.

GÖZTEPE- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleştirilecek Göztepe - Galatasaray karşılaşması, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak. Göztepe - Galatasaray mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada düdük çalacak hakem Alper Akarsu olacak. Galatasaray’da kırmızı kart cezasını tamamlayan Leroy Sane, Göztepe mücadelesinde görev yapabilecek. Trabzon deplasmanında hücum üretkenliğinde sorun yaşayan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk’un Alman futbolcuyu çarşamba günü sahaya sürmesi bekleniyor.

OSİMHEN OYNAYACAK MI?

Galatasaray’da Liverpool karşılaşmasında sakatlanan ve kolundan operasyon geçiren Victor Osimhen, Göztepe deplasmanında da forma giyemeyecek. Brezilya dönüşünde sakatlık yaşayan ve MR incelemelerinde sol ayak bileğinin iç-ön yan bağlarında hasar ile kemik ödemi saptanan Gabriel Sara’nın da bu mücadelede ilk 11’de yer alması düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor. Trabzonspor karşılaşmasının son düdüğünün ardından ikinci sarı kart nedeniyle kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı da Göztepe maçında sahada olamayacak.

