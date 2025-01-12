Göztepe Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ocak 2025 19:30 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 19:31
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Göztepe'de hazırlıklar tamamlandı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise taktik çalıştı.
Sahasında oynadığı 8 maçın 7'sini kazanan Göztepe, yarınki maçtan da galip gelerek iç saha serisini sürdürmek istiyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.00'da oynanacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Kaynak: tgrthaber.com