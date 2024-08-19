Göztepe maçında yere düşürülmüştü! Ali Koç, Özgür Özel ile görüştü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 13:31 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 13:47
Son dakika haberi: Olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası Ali Koç'tan sürpriz ziyaret. Koç, CHP Genel Merkezi'nde CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Göztepe-Fenerbahçe maçında bir kişinin saldırısına uğramış ve yere düşmüştü. Yaşananlar hala gündemdeki yerini korurken Ali Koç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile bir araya geldi.
GÖRÜŞMENİN DETAYLARI PAYLAŞILMADI
Görüşmede Ali Koç'a FB Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti. Görüşmenin içeriğiyle ilgili henüz detay paylaşılmadı. Ali Koç'un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi de bekleniyor.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com