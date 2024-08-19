Göztepe maçında yere düşürülmüştü! Ali Koç, Özgür Özel ile görüştü

19 Ağustos 2024 13:31 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 13:47

Acun Ilıcalı'dan Ali Koç'a eleştiri ve transfer itirafı: 100 milyon euro!..

Acun Ilıcalı'dan Ali Koç'a eleştiri ve transfer itirafı: 100 milyon euro!..

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yapılan saldırı hakkında Galatasaray'dan açıklama geldi! "Tesadüf değil..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yapılan saldırı hakkında Galatasaray'dan açıklama geldi! "Tesadüf değil..."

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Göztepe-Fenerbahçe maçında bir kişinin saldırısına uğramış ve yere düşmüştü. Yaşananlar hala gündemdeki yerini korurken Ali Koç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile bir araya geldi.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI PAYLAŞILMADI

Görüşmede Ali Koç'a FB Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti. Görüşmenin içeriğiyle ilgili henüz detay paylaşılmadı. Ali Koç'un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi de bekleniyor.

Son dakika haberinin detayları gelecek...