Göztepe, Ogün Bayrak’ın sözleşmesini uzattı

Geçtiğimiz günlerde 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Ildız ile sözleşme yenileyen İzmir temsilcisi, şimdi de sağ bekte forma giyen Ogün Bayrak’la yola devam kararı aldı. 26 yaşındaki futbolcu, böylece 2025 sezonunda da Göztepe formasını terletecek.

Geçtiğimiz Sezonda 28 Maçta Görev Aldı

Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nda 28 maçta şans verdiği Ogün Bayrak, toplamda 1923 dakika sahada kaldı. Skor katkısı veremeyen deneyimli oyuncu, 1 asist yaptı. Ayrıca sezon boyunca 3 sarı kart ve 1 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Göztepe, transfer döneminde dış transfer hamlelerine başlamadan önce mevcut kadrosunu koruma hedefi doğrultusunda iç transfer görüşmelerine öncelik veriyor.