Göztepe ve Bucaspor 1928, PFDK'ya sevk edildi!

20 Aralık 2024 19:37 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 19:45

TFF Hukuk Müşavirliği, Bucaspor 1928 ve Göztepe'yi PFDK'ya sevk etti.

Dele Alli Everton ile yollarını ayırdı!

Dele Alli Everton ile yollarını ayırdı!

TFF Hukuk Müşavirliği, Bucaspor 1928 ve Göztepe'yi PFDK sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynanan Bucaspor 1928-Göztepe maçında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle iki takımın da PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Adana Demirspor futbolcusu İzzet Çelik'in ise Kırklarelispor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçındaki "kural dışı hareketi" sebebiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.