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Göztepe'de Adana Demirspor hazırlıklarına devam etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Aralık 2024 22:18 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 22:33
Göztepe&#039;de Adana Demirspor hazırlıklarına devam etti!

Göztepe, Süper Lig'in 15. hafta maçında Adana Demirspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi.

TrendyolSüper Lig​'de 7 Aralık Cumartesi​ günü Adana Demirspor'u konuk edecek Göztepe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas çalıştı.

İdman, savunma ve hücum organizasyonlarıyla sona erdi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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