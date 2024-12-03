Göztepe'de Adana Demirspor hazırlıklarına devam etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Aralık 2024 22:18 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 22:33
Göztepe, Süper Lig'in 15. hafta maçında Adana Demirspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi.
Trendyol Süper Lig'de 7 Aralık Cumartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek Göztepe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas çalıştı.
İdman, savunma ve hücum organizasyonlarıyla sona erdi.
Kaynak: tgrthaber.com