Göztepe'de Djalma Silva sezonu kapattı!

Trendyol Süper Lig'de Göztepe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan Djalma Silva’nın çapraz bağları koptuğu ve sezonu kapattığı açıklandı.

İzmir ekibi Göztepe'de sıkıntılı günler yaşanmaya devam ediyor. Takımda sakatlıkların çoğalması artarken Djalma'nın sezonu kapattığı haberi takımı yıkmış durumda.

Geçtiğimiz hafta oynanan Samsunspor müsabakasının 20. dakikasında sakatlanıp sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tekrar oyuna dönen 30 yaşındaki futbolcu, bir kez daha sakatlık yaşayınca bu kez sahayı sedye ile terk etmek zorunda kaldı.

SEZONU KAPATTI

Çekilen MR sonucunda çapraz bağının koptuğu ortaya çıkan Silva'nın sahalara dönmesinin 9 ayı bulabileceği ifade edildi.

SEZON KARNESİ

Djalma Silva, bu sezon Ege temsilcisi Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkarken 1 gol ve 2 asiste imza atmıştı.