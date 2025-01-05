Göztepe'den Galatasaray'ın paylaşımına imalı cevap: Maç sonrası gerilim sosyal medyaya taşındı!

05 Ocak 2025 02:23 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 02:50

Galatasaray ve Göztepe arasındaki maç sonrası sosyal medya savaşı, bir paylaşımın ardından tansiyonu zirveye çıkardı. Hakem göndermeleriyle alevlenen bu atışma, taraftarları ikiye böldü ve gündemi sarstı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında evinde Göztepe’yi ağırladı. RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, rakibini 2-1 mağlup etti. Ancak maçın ardından yaşanan sosyal medya atışması, karşılaşmaya damga vuran bir başka olay oldu.

GALATASARAY​'DAN GÖZTEPE'YE GÖNDERME

Göztepe Kulübü, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma yanıt veren Galatasaray, takımın yıldızları Mertens, Osimhen ve Yunus Akgün’ün yer aldığı bir görselle birlikte "İstanbul güvende, rahat olun." ifadesini kullandı. Bu mesaj, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GÖZTEPE'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Galatasaray’ın paylaşımına sessiz kalmayan Göztepe, aynı görseli düzenleyerek hakem Alper Akarsu’yu da ekledi ve "1 kişi eksik kalmış!" ifadelerini kullandı. Bu yanıt, Göztepe cephesinden hakem kararlarına yönelik bir eleştiri olarak değerlendirildi.