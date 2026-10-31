Greenwood neden kadroda yok? Greenwood neden oynamıyor?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde ilk maçına çıkacak olan sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesinde açıklanan ilk 11 ve maç kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood'un kadroda bulunmaması ise taraftarların gündemine geldi.

GREENWOOD NEDEN KADRODA YOK?

Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, rahatsızlığı nedeniyle Göztepe maçının kadrosuna alınmadı. Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak olan futbolcunun yokluğu, sarı-lacivertli takımın hücum hattındaki önemli eksiklerinden biri olarak öne çıktı.

GREENWOOD GÖZTEPE MAÇINDA NEDEN YOK?

Mason Greenwood, rahatsızlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek. İngiliz futbolcunun maç kadrosunda yer almaması nedeniyle mücadelede görev alması mümkün olmayacak. Oyuncunun sahalara ne zaman döneceğine ilişkin ise paylaşılan bilgilerde kesin bir tarih bulunmuyor.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Fenerbahçe-Göztepe karşılaşması, Chobani Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşmada Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev yapacak.